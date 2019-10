Auf das Horizon 3 Jubiläum folgt das Horizon 4 Jubiläum. Im Fokus steht daher der Horizon 4 Coverstar 2018 McLaren Senna. Forza Horizon 4 ist am 2. Oktober 2018 erschienen. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 42 – Horizon-4-Jubiläum habe ich den Senna aus der Garage geholt. Was ihr mit dem Fahrzeug anstellen sollt, erfahrt ihr unten.

An euch vielen Dank für die über 400 Verwendungen der Blaupause aus der Vorwoche. Krankheitsbedingt habe ich seit dem letzten Guide nicht mehr gespielt, da mir das nasskalte Wetter sehr zu schaffen macht und mich heute umso mehr gefreut, als ich die Verwendungen gesehen habe. Ich hoffe, ihr konntet damit die Aufgabe entspannt abschließen.

Kapitel 1 – Challenge the impossible

In dieser Woche wird es mit dem 2018 McLaren Senna wieder etwas günstiger. Fehlt euch der Wagen, müsst ihr dieses Mal „nur“ 1.000.000 Credits investieren. Im Auktionshaus lässt sich mit Glück noch etwas Geld sparen. Das Fahrzeug ist dort derzeit allerdings rar.

Kapitel 2 – Lässig und formschön

Sitzt ihr im Senna, geht es mit 3 Schleuder-Fähigkeiten weiter. Schleuder gibt es nur, wenn ihr Rennen fahrt. Ihr müsst dafür aus dem Windschatten heraus überholen. Das heißt ihr fahrt dicht hinter einem Konkurrenten, damit ihr die Fähigkeit Windschatten erhaltet und überholt dann aus dem Windschatten des Gegners heraus.

Bei Bedarf könnt ihr euch etwas zurückfallenlassen, indem ihr leicht vom Gas geht. Nur so viel, um einen Gegner gerade überholen zu lassen. Dann setzt ihr direkt für Schleuder an. Ihr könnt ruhig ein längeres Rennen für die Aufgabe wählen und dieses dann nach Abschluss des Kapitels gegebenenfalls beenden.

Oder ihr wählt direkt ein Rennen der Straßen-Rennserie und gewinnt dieses Rennen. So könnt ihr mit Kapitel 3 kombinieren und spart Ladezeiten. Eine weitere Kombinationsmöglichkeit bietet die aktuelle Festival-Spielliste. Hier gibt es zwei geeignete Meisterschaften: McLaren Cup und ein britischer Klassiker.

Kapitel 3 – Für den Sieg geschaffen

Ihr sollt 5 Rennen der Straßen-Rennserie gewinnen. Im Spiel steht Straßenveranstaltung, was etwas verwirrend ist, da damit manchmal auch Straßenszene beschrieben wird. In dieser Woche allerdings Straßen-Rennserie (hellblaubes Symbol). Wer es hier besonders eilig hat, kann die kurzen Community-Strecken nutzen, verzichtet dafür allerdings auch auf eine Herausforderung. Alternativ bieten sich kurze Rennen an. Egal ob Sprint oder Rundstrecke – beides wird gewertet.

Kapitel 4 – Endgeschwindigkeit

Zum Abschluss sind 208 mph gefragt. Die entsprechen 334,744 km/h. Die vorgegebene Geschwindigkeit müsst ihr 5 Mal erreichen. Dafür bietet sich die Autobahn an. Gebt Gas bis ihr das Ziel erreicht, geht dann nur leicht vom Gas um wieder darunter zu kommen und beschleunigt direkt wieder. Wiederholt den Vorgang, bis ihr das Kapitel beendet habt. Verlangsamt nicht direkt, wenn ihr 334 km/h angezeigt bekommt. Unter Umständen zählt es dann nicht. Prüft entweder über das Menü euren Fortschritt oder beschleunigt jeweils auf 335 km/h, um auf der sicheren Seite zu sein.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4