Red Dead Redemption 2 Trailer zeigt die PC-Version

Am 5. November erscheint Red Dead Redemption 2 für PC. Ein neuer Trailer zeigt die PC-Version des Spiels. Diese bietet unter anderem 4K und 60 FPS, sowie diverse technische Verbesserungen. Zum Beispiel eine erhöhte Sichtweite, verbesserte Schatten und Beleuchtung und neue Texturen für Gras und Fell. Der Story-Modus erhält neue Inhalte.

Ihr wartet sehnsüchtig auf die PC-Version von Red Dead Redemption 2? Wenn ihr das Game via Rockstar Games Launcher bis zum 22. Oktober vorbestellt, erhaltet ihr als Bonus zwei kostenlose PC-Spiele (ihr dürft unter anderem aus L.A. Noire, Bully, GTA Vice City und Max Payne 3 wählen). Dazu kommen Vorverkaufsboni wie Inhalte für den Story-Modus und 50 Goldbarren für Red Dead Online.

Vorher solltet ihr euch aber unbedingt den eingangs erwähnten Red Dead Redemption 2 PC Trailer ansehen. Dieser macht eine verdammt gute Figur. Musikalisch wird er vom Main Theme des Spiels untermalt: „See The Fire In Your Eyes“ von Woody Jackson.

Quelle: Rockstar Games Pressemitteilung

Bildquelle: Rockstar Games