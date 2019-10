Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 43 – Amerikanische Autohersteller erfahrt ihr, was für den neuen Weekly #Forzathon zu tun ist. Während es in dieser Woche erfreulicherweise keinen Übersetzungsfehler gibt, nervt ein anderer Bug die Spieler gewaltig.

Kapitel 1: Gewicht gegen Leistung

Ihr habt die Wahl zwischen 2015 Chevrolet Corvette Z06 und 2016 Dodge Viper ACR.

Achtung, Fehler! Viele Spieler berichten über Probleme mit Kapitel 1. Ihr habt eines der Fahrzeuge, aber das Kapitel schließt nicht ab? In dem Fall müsst ihr in den sauren Apfel beißen und bei der Automesse eines der Autos neu kaufen. Das Problem ist den Entwicklern bekannt und diese suchen nach einer Lösung. Ihr könnt also alternativ auf diese hoffen und zunächst abwarten, ob eine solche rechtzeitig zur Verfügung stehen wird.

Kapitel 2: Blitze im Motor

Habt ihr eure Fahrzeugwahl getroffen, heißt es den Sieg bei 5 Beschleunigungsrennen zu holen. Die schnellste Variante bietet das Drag-Rennen beim Festival. Ihr könnt natürlich auch jedes andere fahren, wenn euch der Sinn nach anderen Drag-Rennen steht.

Kapitel 3: Lauter und schneller

Von Drag geht es zur Straßenszene. Auch hier sind wieder Siege gefragt – jedoch nur 3. Relativ schwer tut sich die KI zum Beispiel mit „Edinburgh, New Town“.

Straßenszene bietet keine Option für eigene Blaupausen. Daher gibt es hier wenig Optionen abzukürzen, außer eben eine der kurzen Strecken zu fahren.

Kapitel 4: Aufgeladen

Zum Abschluss sind noch ein paar Fähigkeitspunkte gefragt. Davon sollt ihr insgesamt 500.000 erzielen. Dies muss nicht in einer Kombo passieren. Hohe Kombos sparen allerdings Zeit. Beliebte Varianten bieten die Autobahn oder der Strand. Am Strand könnt ihr Sprünge mit ein paar Drifts, Zerstörungsfähigkeiten und Co. kombinieren. Auch die Straße am Strand ist super geeignet, da ihr dort Mülleimer, Beinahetreffer, Landschaftsbau und Co. mitnehmen könnt.

Auf der Autobahn könnt ihr leicht Fähigkeiten wie Beinahetreffer, Seitenstreifer, Lackschaden, Geschwindigkeit und Co. zu einer Kombo verstricken.

Letztlich eine Frage des Geschmacks. Überlegt, welche Fähigkeiten euch leicht fallen und reiht davon möglichst viele aneinander. Etwas Zeit könnt ihr über die Auto-Meisterung sparen, wenn ihr euch ein paar Perks freischaltet. Vor allem die Anhebung des Kombozählers ist nützlich. Extraleben ist teuer, aber durchaus hilfreich. Vor allem, wenn ihr gern etwas pokert und leichtsinnig werdet.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4, Beitragsbild Playground Games