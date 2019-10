Star Citizen Alpha 3.7 kostenlos testen

Im Rahmen der Free-Fly-Woche könnt ihr Star Citizen bis zum 3. November kostenlos testen. Teilnehmer der Aktion haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, die vollständige Alpha 3.7.1 mit fünf frei verfügbaren Schiffen zu erkunden.

Während dieses Zeitraums sind eine Reihe von Starter-Paketen reduziert. Interessenten können das „Aurora MR Starter Pack – 3.7 Freefly“ und das „Mustang Alpha Starter Pack – 3.7 Freefly“ jeweils zu einem reduzierten Preis von 36,40 Euro erwerben – 4,55 Euro günstiger als regulär.

Zu jedem frei verfügbaren Schiff, steht ein reduziertes Paket zur Verfügung.

Mustang Alpha

RSI Aurora

Banu Defender

Drake Cutlass Black

Aegis Avenger Titan

Das Angebot für die reduzierten Pakete endet am 5. November um 17 Uhr MEZ.

Zur Teilnahme an der Aktion ist die Erstellung eines kostenfreien Accounts notwendig. Im Anschluss an die Registrierung gebt ihr auf der Aktionsseite den Code „GETINTOTHEVERSE“ ein, um an der kostenlosen Testphase teilzunehmen.

Auch Veteranen von Star Citizen können die Schiffe während der Aktion kostenlos testen. Hierzu müssen sie einfach nur den Code auf der Aktionsseite eingeben.

Zur Aktionsseite geht es hier entlang.

Star Citizen Alpha 3.7

In der aktuellen Alpha von Star Citizen haben Spieler die Möglichkeit, eine Reihe von Neuerungen zu entdecken. Unter anderem ist es jetzt möglich, Missionen miteinander zu teilen, um so nicht nur gemeinsame Ziele zu verfolgen, sondern auch gemeinsame Belohnungen zu erhalten. Die Forscher unter euch dürfen sich auf Höhlensysteme freuen, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Bergbauprofis dürfen jetzt selbst Hand anlegen und mit dem neuen Pyro Multitool wertvolle Mineralien abbauen, um sie anschließend gewinnbringend zu verkaufen.

Weitere Neuerungen beinhalten:

Character Customizer v2

Proximity Assist & Ship Rentals

Star Marine & Arena Commander Improvements

Quantum Enforcement

Harvestables & Personal Inventory

Diejenigen von euch, die bei der Registrierung unseren Referral-Code verwenden, dürfen sich über 5000 Ingame-Credits im Wert von 5 Euro freuen.

Referral -Code: STAR-ZGH4-ZFCB

Quelle: Cloud Imperium Games

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Star Citizen