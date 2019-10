Borderlands 3: Spooky Surprise bringt vier neue Köpfe

Der Bonus der fünften und damit letzten Borderlands 3 Eventwoche ist bekannt. Spieler erhalten dank eines neuen SHiFT Codes vier Köpfe. Mit den Feierlichkeiten ehren die Entwickler das zehnjährige Jubiläum von Borderlands. Das Motto der letzten Woche lautet „Spooky Surprise“. Die neuen Köpfe stehen ganz im Zeichen von Halloween.

Bis zum 05. November könnt ihr euch die Skins mit dem folgenden ShiFT Code sichern:

K9W3T-BJZ59-B9SHB-6B3JT-T9CFF

In meinem Guide erfahrt ihr, wo und wie ihr SHiFT Codes einlöst.

Weitere neue Boni gibt es in Woche #5 nicht. Dies ist dennoch kein Grund zu Traurigkeit. Noch bis Anfang Dezember läuft das Event Bloody Harvest. Darüber hinaus gibt es schon bald neuen Endgame Content. Takedown at Maliwan ´s Blacksite (Eliminierung in Maliwans Geheimanlage) steht in den Startlöchern. Ab 21. November wird die Mission kostenlos zur Verfügung stehen.

Maliwan ´s Takedown ist für vier Spieler ausgelegt und richtet sich an Level 50 Kammerjäger. Der Content soll herausfordernd sein und etwa 30 bis 45 Minuten pro Durchgang dauern. Eure Mühe wird selbstverständlich belohnt. Mit die stärksten Schilde im Spiel sollt ihr erbeuten können. Außerdem exklusive Köpfe, Skins und einige andere Dinge. Um an die Beute zu kommen, müsst ihr zunächst an einigen harten Widersachern vorbei. Drei Bosse wollen bezwungen werden. Dazu gesellen sich Gegner wie die Riot Trooper. Deren Schilde absorbieren Elementarschaden und werfen ihn auf euch zurück. Maliwan lässt auf der neuen Map nur die besten Truppen kämpfen.

Quelle: Borderlands 3 Website

Bildquelle: Gearbox, Take Two