Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Decuple und Sandwich (NS) im Owner Shop

Die übliche Rotation im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop ist wieder zurück. Aktuell findet ihr dort die Sets Decuple und Sandwich. Vorausgesetzt, ihr spielt auf der Nintendo Switch. In der PlayStation 4-Version ist Sandwich nicht verfügbar, da das Set der Zensur zum Opfer gefallen ist. Ein Ersatz wird nicht angeboten.

Ein Swimsuit aus dem Set Sandwich kostet 1.000.000 Zack Dollar oder 20 Premium Tickets. Das kopmlette Set kostet 180 Premium Tickets. Decuple Swimsuits kosten jeweils 200.000 Zack Dollar – was für ein Owner Shop Special sehr günstig ist. Mit Tickets zahlt ihr einzeln 4 Tickets oder für das Set 36 Tickets. Premium Tickets müssen mit Echtgeld erworben werden und sind nur über den jeweiligen asiatischen Store verfügbar – weshalb ihr Guthaben in der entsprechenden Währung benötigt. Die Echtgeldpreise sind jedoch unverhältnismäßig hoch, was sie für die meisten Spieler uninteressant machen dürfte.

Ihr findet Decuple und Sandwich bis zum 06. November im Owner Shop unter Specials. Käufe solltet ihr bereits am Vortag erledigen, da das Angebot bereits in der Nacht rotiert.

Folgende Präferenzen haben die Charaktere:

Decuple

Decuple A: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple B: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple C: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple D: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple E: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple F: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple G: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple H: Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Decuple I: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Sandwich

Sandwich A: Kokoro und Leifang „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich B: Nyotengu „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich C: Momiji „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich D: Kasumi „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich E: Helena „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich F: Ayane „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich G: Marie Rose „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich H: Hitomi „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Sandwich I: Honoka „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Das Beitragsbild zeigt Kokoro in Sandwich A. Die Galerie Decuple I (Ayane), Decuple G (Kasumi), Decuple H (Kokoro), Decuple B (Marie Rose), Decuple D (Hitomi) und Decuple F (Momiji)

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Koei Tecmo, eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet