Happy Halloween liebe LeserInnen. Mit ein paar Stunden Verspätung gibt es den Guide zum neuesten Weekly #Forzathon. Ganz so hart wie der Titel vermuten lässt, ist der nicht. Lediglich die Querfeldein-Rennen in Kapitel 4 könnten einige Spieler nerven. Was sonst noch zu tun ist, erfahrt ihr im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 44 – Härteste Rallye der Welt.

Kapitel 1 – Einschüchternder Gegner

Während ihr letzte Woche noch eine Wahl treffen durftet, ist das Fahrzeug dieses Mal fest vorgegeben. Ihr benötigt den 2013 Mini X-Raid All4 Racing Countryman. Fehlt er euch, bekommt ihr ihn für 500.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus könnt ihr mit Glück etwas Geld sparen, das Angebot ist dort jedoch dürftig.

Kapitel 2 – Hügelhüpfer

Habt ihr das Fahrzeug, sind 3 Känguru-Fähigkeiten gefragt. Die Beschreibung ist ein wenig unglücklich, lasst euch davon nicht verwirren. Känguru gibt es, wenn ihr drei Sprünge in schneller Abfolge macht. Dafür eignet sich zum Beispiel der Strand im Südosten wunderbar. Alternativ bergiges Gelände oder generell Gelände, sofern dieses nicht völlig flach ist.

Die nicht ganz so hohen Dünen gehen besonders gut, da ihr dort keine sehr langen Sprünge macht und nicht zu viel Zeit zwischen den Sprüngen vergeht.

Kapitel 3 – Jetzt wird’s heiß

Es bleibt ähnlich leicht. Gefragt ist nun eine ultimative Fähigkeitskette. Dafür reiht ihr Fähigkeiten eurer Wahl aneinander. Habt ihr Känguru in den Dünen gemacht, könnt ihr den Spot direkt nutzen. Sprünge, Zerstörung, Landschaftsbau lassen sich hier gut verbinden. Die Straße am Strand entlang bietet ebenfalls gute Möglichkeiten wie Mülleimer, Beinahetreffer und Co. Droht die Kombo auszulaufen, könnt ihr mit einem Drift verbinden.

Die Anzeige der Fähigkeiten ist meist etwas verzögert. Achtet daher darauf, wann die Meldung für den Abschluss eingeblendet wird. Eine ultimative Fähigkeitskette gibt es, bei 20.000 Punkten vor dem Multiplikator.

Kapitel 4 – Mr. Dakar

Immerhin zum Abschluss wird es noch einmal ein bisschen spannend. Ihr sollt 4 Querfeldeinrennen gewinnen. Wenn ihr es eilig habt oder kein Fan der Rennserie seid, könnt ihr Community-Blaupausen nutzen. Habt ihr Kapitel 3 am Strand gemacht, fahrt ihr dafür zu „Der Titan“, wenn ihr das Rennen freigeschaltet habt, da es quasi um die Ecke ist. Sucht euch etwas unter „Heute beliebt“ aus. Ganz vorn findet ihr diverse zeitsparende Optionen. Möchtet ihr tatsächlich Rennen fahren, damit der #Forzathon wenigstens etwas herausfordernd ist, bietet sich ein Tuning an.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4