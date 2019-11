Forza Horizon 4 November Community Challenge – Winter is coming

Das Jahr neigt sich dem Ende, es wird draußen langsam ungemütlich und kalt. Dafür sind die ersten Weihnachtsplätzchen gebacken und zumindest in Teilen schon wieder aufgefuttert. Genau die richtige Jahreszeit, um sich in Kuscheldecke vor dem TV einzumumeln. Möchtet ihr dort mit Forza Horizon 4 etwas einheizen, steht auch im November wieder die Community Challenge zur Verfügung. Die Eckdaten dazu findet ihr unten. Alles Weitere könnt ihr hier bei Radio Powerplay nachlesen.

Mit der November Community Challenge trenne ich mich von dem Format. Forza Horizon 4 wird auch in Zukunft eine Rolle auf meiner Seite spielen. Diese beschränkt sich jedoch auf News, #Forzathon und die Spielliste. Dies ist auch für mich in Anbetracht meiner Krankheit einfacher zu bewältigen, da ich ungebundener bin und mein Mann im Bedarfsfall jederzeit den Weekly #Forzathon stemmen kann und wird. Im selben Zug trenne ich mich nach Ende der nun gestarteten letzten Challenge von meinem Discord-Kanal. Diese Änderungen geben mir die Freiheit, meine Arbeit ganz an meinen aktuellen Gesundheitszustand anpassen zu können, ohne etwas im Nacken sitzen zu haben. Im Momenst ist völlig offen, ob die Krankheit irgendwann ein Kapitel ist, welches ich zuschlagen kann, oder sie mich den Rest des Lebens begleiten wird. Zumindest im Moment geht es mir gut. Danke an alle für die vielen lieben Worte.

Die Community Challenge 2019 endet – wie bereits vor einigen Monaten verkündet – mit der Veranstaltung im November. 2020 geht es bei RPPR weiter.

Zeiten für November könnt ihr erstmals bei RPPR einreichen. Natürlich stehen euch auch die gewohnten Optionen bei mir zur Verfügung. Postet in diesem Fall eure Zeiten unter diese Meldung, mailt mir an christine@totallygamergirl.com (Betreff „Horizon 4 November Challenge“) oder postet bei Discord in den Bereich Zeiten. Unabhängig davon wo ihr eure Zeiten einreicht, werden diese zusammengetragen. Es hat also keinen Einfluss auf eure Teilnahme, wo ihr diese kommuniziert – sofern ihr die vorgegbenen Optionen nutzt.

Nun aber genug der Worte und ab hinter das (virtuelle) Lenkrad. Habt viel Freude mit der November Challenge.

Die Strecken und Autos:

Startpunkt: Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke

Name: Schon wieder durch E

Freigabecode: 563 335 597 (Eingabe ohne Leerzeichen)

Jahreszeit: Herbst

Länge: 6,6 km

Auto: 1995 Mitsubishi Eclipse GSX

Upgrade: A 800

Startpunkt: Bergfuß, Querfeldein

Name: Warthog goes wild

Freigabecode: 118 484 613 (Eingabe ohne Leerzeichen)

Jahreszeit: Herbst

Länge: 7,4 km

Auto: 2544 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST

Upgrade A 800

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4