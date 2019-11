Doraemon: Story of Seasons Speerfisch fangen Guide

Verzeichnis

Wofür braucht man den Speerfisch in Doraemon: Story of Seasons?

Ihr findet in Doraemon: Story of Seasons im Süden einen Strand und dort ganz außen eine Höhle. Dort könnt ihr ab Mitte des Frühlings eine Zwischensequenz finden, bei der Nobita einige auffällige Stellen in der Wand entdeckt. Deren Geheimnis könnt ihr aber nur lüften, wenn ihr den Passierreifen auftreibt.

Dafür gilt es zunächst einige Freundschaften zu stärken. Cooper, Harmon und Jemma müsst ihr auf mindestens zwei Herzen bringen, um am Strand eine weitere Zwischensequenz zu finden. In der wird Nobita auf den Passierreifen aufmerksam. Die Gruppe erwähnter Charaktere verlangt von Nobita einen Speerfisch zu fangen. Damit erhoffen sie sich von Sandy in Ruhe gelassen zu werden, wenn sie am Strand spielen. Der Speerfisch ist also die Voraussetzung, um an den Reif zu kommen.

Doraemon: Story of Seasons Speerfisch fangen

Die Aufgabe gehört zu den kniffligeren im Spiel, da ihr den Fisch nur fangen könnt, wenn ihr einige Bedingungen erfüllt. Zunächst einmal ist dies die richtige Angel. Ihr müsst bis zur Kupferangel geupgradet haben. Upgrades gibt es bei Smitty in Natura Ost. Natürlich funktioniert auch eine bessere Angel.

Die Angel allein tut es nicht. Ihr findet den Speerfisch ausschließlich im Sommer.

Der richtige Angelplatz ist ebenfalls von Bedeutung. Ihr findet Speerfische nur am Strand von Zazan und am Kap Zazan – nirgendwo sonst. Am Strand habe ich persönlich wenig Glück mit Speerfischen gehabt. Dafür umso mehr am Steg beim Laden von Sandy. Angel, Spot und Jahreszeit allein sind noch immer nicht die Lösung. Zu guter Letzt muss nämlich die Uhrzeit stimmen. Ihr findet Speerfische ausschließlich in der Zeit von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Da der Doraemon: Story of Seasons Speerfisch relativ selten ist, könnt ihr eure Chancen erhöhen, indem ihr Köder nutzt. Die könnt ihr euch im See angeln oder bei Sandy kaufen. Ihr könnt zudem euren Spielstand speichern, bevor ihr die Angel auswerft. Beißt der Speerfisch nicht wie gewünscht an, ladet ihr einfach neu.

Speerfisch für den Passierreifen Cooper bringen

Habt ihr endlich den begehrten Speerfisch an Land gezogen, dürft ihr den auf gar keinen Fall selbst Sandy geben. Ihr müsst stattdessen damit zu Cooper. Nur so löst ihr ein weiteres Event aus, dank dem ihr endlich den Reif erhaltet und damit auch Zugang zu dem Raum mit Wandbild und damit einem Rätsel.

Sandy mag übrigens Speerfische. Möchtet ihr möglichst schnell mit ihre die Freundschaft vertiefen, solltet ihr im Sommer ein paar davon angeln, um sie ihr zu schenken.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Doraemon: Story of Seasons