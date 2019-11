Pokémon GO Regigigas Spezialforschung – Aufgaben bekannt

Heute findet in Pokémon GO weltweit ein Spezialevent statt. Wer an diesem teilnehmen möchte, muss zunächst für 8,99 Euro im Shop ein Ticket kaufen. Das Spezialevent „Eine kolossale Entdeckung“ beginnt um 11:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr Ortszeit.

Mit dem Ticket erkauft ihr euch in Zugang zu einer Spezialforschung. Weil die Aufgaben im Vorfeld nicht bekannt waren, haben einige Spieler gezögert, das Ticket zu kaufen. Da in einigen Regionen schon das Event läuft, sind nun auch die Quests bekannt. Überlegt ihr noch, ob ihr euch das Ticket holt, da ihr erst die Quests einsehen wollt? Unten findet ihr eine Übersicht.

Pokémon GO Regigigas Spezialforschung – Eine kolossale Entdeckung Aufgaben

Eine kolossale Entdeckung 1 / 4

Fange ein Regirock, Regice oder Registel in einem Raid

Fange 7 Pokémon des Typs Gestein

Entwickle 7 Pokémon des Typs Gestein

Eine kolossale Entdeckung 2 / 4

Fange ein Regirock, Regice oder Registel in einem Raid

Fange 7 Pokémon des Typs Eis

Entwickle 7 Pokémon des Typs Eis

Eine kolossale Entdeckung 3 / 4

Fange ein Regirock, Regice oder Registel in einem Raid

Fange 7 Pokémon des Typs Stahl

Entwickle 7 Pokémon des Typs Stahl

Eine kolossale Entdeckung 4 / 4

Schnappschuss mit Regirock

Schnappschuss mit Regice

Schnappschuss mit Registeel

Habt ihr die Pokémon GO Regigigas Spezialforschung abgeschlossen, erhaltet ihr Regigigas als Belohnung. In Kürze könnt ihr das Pokémon auch via EX-Raid fangen.

Nach Ende des Spezialevents sollen die Aufgaben angepasst werden, damit diese auch nachträglich abgeschlossen werden können. Details zu den Änderungen sind nicht bekannt. Die Belohnungen sollen bleiben.

Quelle: Pokémon GO

Bildquelle: Niantic