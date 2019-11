Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Mills‘ Mess und Sweet im Owner Shop

Decuple und Sandwich sind aus dem Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop verschwunden, um für Mill’s Mess und Sweet den Regalplatz zu räumen. In dieser Woche dürfen sich auch Spieler der PlayStation 4-Version wieder über zwei Sets freuen. In der Vorwoche mussten diese auf Sandwich verzichten, da das Set den Zensurrechtlinien von Sony zum Opfer gefallen ist.

Mill’s Mess ist mit einem Preis von 600.000 Zack Dollar je Swimsuit das günstigere Set in dieser Woche. Wer Geld investieren möchtet, kann ein Stück für 12 Premium Tickets erwerben – oder das komplette Set für 108 Tickets. Sweet kostet je Swimsuit 800.000 Zack Dollar oder 16 Tickets. Der Setpreis liegt bei 144 Tickets. Die aktuellen Owner Shop Specials sind bis zum 13. November verfügbar. Käufe erledigt ihr besser bis zum 12. November, da die Sets in der Nacht rotieren.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Sweet

Sweet A: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet B: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet C: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet D: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet E: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet F: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It

Sweet G: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet H: Helena „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Sweet I: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mill’s Mess

Mill’s Mess A: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess B: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess C: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess D: Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess E: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess F: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess G: Marie Rose und Miskai „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess H: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Mill’s Mess I: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Dieses Mal habe ich für die Screenshots meinen Lieblingscharakter der Reihe gewählt: Ayane. Sie trägt im Beitragsbild Mill’s Mess E und unten Sweet I.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet