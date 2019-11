Pokémon Schwert und Schild Übersichtstrailer

Am 15. November erscheinen Pokémon Schwert und Schild für die Nintendo Switch. Damit ist der Release zum Greifen nah. Ein heute veröffentlichter Übersichtstrailer zeigt euch, was euch in den kommenden Ablegern der beliebten Pokémon-Serie erwartet. Werft einen Blick auf einige der neuen Pokémon, Features und die Spielwelt.

Pokémon Schwert und Schild spielen in der Galar-Region. Diese beheimatet zahlreiche neue Taschenmonster. Darunter befinden sich auch einige Galar-Formen. Zum Beispiel das an ein Einhorn erinnernde Galar-Ponita, welches exklusiv in Pokémon Schild vorkommt oder Galar Smogmog. Ihr begebt euch auf ein neues Abenteuer, um der Champ von Galar zu werden. Vorher müsst ihr jedoch gegen andere Trainer bestehen. Unter ihnen auch der amtierende Champ Delion, der noch nie in einem offiziellen Pokémon-Kampf verloren hat.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo, GameFreak, The Pokémon Company