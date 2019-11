Fanatical verkündet Partnerschaft mit Nintendo

Als 2012 die Plattform Bundle Stars online ging, kannte kaum jemand die Seite. Inzwischen ist daraus Fanatical geworden. Ein bekannter und beliebter Online Videospiel Händler, der regelmäßig mit guten Angeboten auf sich aufmerksam macht. Ab sofort bietet Fanatical auch Spielekeys für die Nintendo Switch und den Nintendo 3DS an.

Ihr findet bei Fanatical oben in der Seitenleiste nun den Punkt Nintendo. Zur Feier der neuen Partnerschaft mit Nintendo gibt es derzeit einen kleinen Sale, bei dem bis zu 10 Prozent Rabatt drin sind. Zum Beispiel auf Pokémon Schwert oder Schild. Ihr zahlt so nur 53,99 Euro. Klickt ihr im Store auf ein Produkt, erhaltet ihr alle wichtigen Informationen dazu. Zum Beispiel wann die Keys ausgeliefert werden, ob diese überhaupt in Deutschland aktiviert werden können und ob ihr Goldpunkte erhaltet. Auch die Sprachen des Spiels sind auf der Spielübersichtsseite aufgelistet.

Fanatical gehört zu den Keyhändlern, die nur Produktschlüssel aus offiziellen Quellen verkaufen. Diese kommen von den Publishern. Einige Keyhändler sind zwar mitunter günstiger, dafür kommen die Keys aus unterschiedlichen Quellen. Teilweise landen auf diesen Plattformen Produktschlüssel, die mit gestohlenen Kreditkartendaten gekauft wurden. Auch stammen Keys zum Teil von Retailversionen und sind nicht für den digitalen Handel vorgesehen. Im schlimmsten Fall wird ein solcher Key gesperrt und euer Geld ist weg.

Quelle: Fanatical

Bildquelle: Nintendo