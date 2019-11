Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Lazy Morning und Illusion (NS) im Owner Shop

Mill’s Mess und Sweet haben die virtuellen Regale des Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shops verlassen, um für Lazy Morning und Illusion zu weichen. Vorausgesetzt, ihr genießt das Strandleben auf der Nintendo Switch. PlayStation 4-Spieler brauchen sich bezüglich Illusion keine Illusionen zu machen. Das Set bleibt auf der PS4 weiterhin ein Opfer der Zensur.

In dieser Woche müsst ihr wieder tief in die Tasche greifen, wenn ihr fleißig Swimsuits shoppen möchtet. Etwas günstiger ist Lazy Morning mit 800.000 Zack Dollar oder 16 Premium Tickets (kostenpflichtig über den Store zu bekommen). Das Set kostet 144 Tickets. Illusion überlässt wenig der Fantasie – kostet dafür noch mal eine Stange mehr. 1.000.000 Zack Dollar je Bikini, oder 20 Tickets. Der Komplettpreis liegt bei satten 180 Tickets.

Die aktuellen Specials bleiben bis zum 20. November 2019. An diesem Tag verschwinden sie allerdings schon in den frühen Morgenstunden. Käufe erledigt ihr also lieber bis zum Vortag.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Lazy Morning

Lazy Morning A: Helena „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning B: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning C: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It

Lazy Morning D: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning E: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning F: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning G: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning H: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Lazy Morning I: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Illusion

Illusion A: Helena „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion B: Marie Rose „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion C: Kasumi „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion D: Hitomi „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion E: Kokoro „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion F: Ayane „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion G: Momiji „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion H: Honoka „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Illusion I: Misaki und Nyotengu „Dislikes it“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Die neuen Charaktere gehen Mal wieder weitestgehend leer aus. Nur Misaki hat bei Illusion I Dislikes It. Schenken ist dank der kaum vorhandenen Begeisterung der Charaktere auch dieses Mal wieder etwas kompliziert. Es bietet sich daher an, nur über das Hotel zu verschenken, um Kosten für erneutes Verpacken zu sparen.

Das Beitragsbild zeigt Marie Rose in Lazy Morning A und unten seht ihr Helena in Illusion A.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Koei Tecmo