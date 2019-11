#Forzathon. Passend dazu fahren wir ein japanisches Fahrzeug der Marke Nissan. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 46 – Godzilla habe ich mir die neuen Wochenaufgaben angesehen und ein paar Lösungsvorschläge für euch gesammelt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Monsterkönig

In dieser Woche müsst ihr die Kapitel mit dem 2017 Nissan GT-R absolvieren. Wahrlich ein Monster. Falls euch der Wagen fährt, werdet ihr für 132.000 Credits bei der Automesse fündig. Im Auktionshaus liegt der Startpreis für die meisten GT-R bei 400.000 Credits. Daher lohnt der Blick dorthin aktuell nicht. Der Pre Order Wagen funktioniert nicht!

Kapitel 2 – Streckenerprobt

Für Kapitel 2 müsst ihr einmal bei dem Rennen „Der Goliath“ siegen. Dafür solltet ihr etwas Zeit einplanen – es ist das längste Rennen im Spiel. Oder aber ihr kürzt mit einer Communitystrecke ab. Die zählt ebenfalls. Ich habe euch dafür wieder etwas gebastelt. Die Strecke findet ihr mit dem Code „858 603 292“. Gebt ihn über die Suche bei einem beliebigen Startpunkt ein, indem ihr die Option Freigabe-Code wählt. Lasst die Leerzeichen weg. Ihr müsst nicht Goliath freigeschaltet haben, um die Strecke fahren zu können!

Kapitel 3 – Spektakuläre Heckschleuder

Die dritte Aufgabe ist dieses Mal die wohl schwierigste. Gefragt sind 3 Drift-Berührungen. Die Fähigkeit erhaltet ihr, wenn ihr während eines Drifts vorsichtig etwas berührt. Dies kann eine Mauer sein, oder aber ein anderes Auto. Ihr könnt die dicken Mauern in der Stadt nutzen, die nicht zerstörbar sind. Fahrt mit nicht zu hohem Tempo daran lang und haltet euch dicht an der Mauer. Nutzt die (Hand)Bremse, um zu driften und bringt das Heck vom Auto vorsichtig gegen die Wand. Es sprühen ein paar Funken und ihr habt die erste Drift-Berührung geschafft. Fehlen nur noch zwei Wiederholungen.

Mauern sind geeigneter, da die sich nicht bewegen und ihr euch ganz auf euer Fahrzeug konzentrieren könnt. Nutzt ihr eine Goliath-Kurzstrecke, könnt ihr direkt die Häuseransammlung nehmen, die in der Nähe ist.

Kapitel 4 – Geschärfte Sinne

Zum Abschluss wird es wieder etwas leichter – mit 3 Draufgänger-Fähigkeiten. Hierfür könnt ihr entweder den dichten Stadtverkehr nutzen oder die Autobahn. Ihr müsst in schneller Folge drei Beinahetreffer für Draufgänger machen. Das heißt, ihr schlängelt euch durch den Verkehr, nah an anderen Fahrzeugen vorbei und verhindert Berührungen. Die nämlich wären Lackschaden und ruinieren euer Vorhaben. Spielt ihr online, ist der Verkehr manchmal nicht sonderlich dicht. Wechselt bei Bedarf in eine Einzelspielersitzung. Es dauert teilweise etwas, bis Draufgänger endlich gezählt wird. Achtet daher darauf, nicht direkt nach drei Beinahetreffern eure Kombo zu zerstören.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

#Forzathon Shop

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.