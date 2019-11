Babylon’s Fall News noch in diesem Jahr

Seit Square Enix auf der E3 2018 Babylon’s Fall angekündigt hat, haben Spieler nicht mehr viel von dem Projekt gehört. Entwickler Platinum Games und Publisher Square Enix hüllen sich in Schweigen. Bisher ist kaum etwas über das Spiel bekannt. Sicher ist, dass das Game für PC und PlayStation 4 erscheinen soll.

Der Babylon’s Fall Teaser von der E3 2018 zeigt vier Personen vor einem gewaltigen Bauwerk. Außerdem sind Kampfszenen zu sehen und es ist die Rede davon, gegen Gaia zurückzuschlagen. Viele vermuten daher einen Bezug zur griechischen Mythologie. Dort ist Gaia eine Gottheit und Mutter der Titanen. Dazu passt auch die Erwähnung des Romans Ephesian Tale.

Ob an diesen Spekulationen rund um Babylon’s Fall etwas dran ist, erfahren wir womöglich noch in diesem Jahr. Automaton hat die Stille um das Projekt zum Anlass genommen und Producer Yosuke Saito in einem Interview darauf angesprochen. Auf die Frage, ob in diesem Jahr noch neue Informationen zum Spiel veröffentlicht werden sollen, antwortete Saito mit einem klaren Ja. In welchem Rahmen Informationen zu erwarten sind, bleibt derweil offen. Möglichkeiten gibt es aber noch einige. Zum Beispiel das Jump Festa oder die The Game Awards. Beide Events finden im Dezember statt.

Quelle: Automaton via Gematsu

Bildquelle: Square Enix, Platinum Games