Valve hat Half-Life: Alyx offiziell angekündigt. Das Spiel soll das VR Aushängeschild von Valve werden. Viel mehr hat das Unternehmen bisher nicht verraten. Valve plant die Enthüllung für Donnerstag, 19:00 Uhr.

Zuletzt rankten sich zahlreiche Gerüchte um Half-Life: Alyx. Im Internet überschlugen sich die Meldungen förmlich. Verwunderlich ist der Hype nicht. Das im Jahr 2009 erschienene Half-Life gilt bis heute als Meilenstein der Videospielgeschichte. Auch der Nachfolger erfreut sich extrem großer Beliebtheit. Fans hoffen daher seit Jahren auf Half-Life 3. Valve hat zwar heute nicht Half-Life 3 angekündigt, aber mit Alyx dürfen wir endlich in das Half-Life-Universum zurückkehren. Die vollständige Enthüllung dürfte daher von vielen Gamern mit Spannung erwartet werden. Freut ihr euch ebenfalls auf Donnerstag, oder stört ihr euch am VR?

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw

