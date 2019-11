Borderlands 3 Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot angekündigt

Gearbox hat das erste Kampagnen-Add-on für Borderlands 3 angekündigt: Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot. Die Erweiterung ist ab dem 19. Dezember verfügbar. In dem kostenpflichtigen DLC heuert Moxxi den Spieler an, um eine Raumstation zu plündern. Der inzwischen heruntergekommene Ort wurde von Handsome Jack errichtet. Zu Zeiten, in denen er noch Präsident der Hyperion Corporation war.

Euer Weg führt euch an einen neuen Ort: Handsome Jackpot. Ein Casino, dessen Herz ihr erreichen sollt, um Kontrolle über die Raumstation zu erlangen. Der Weg dorthin wird feurig – dank zahlreichen Hyperion-Loader-Bots und Plünderern. Die Pläne für das Casino stammen von Moxxi, die einst mit Jack zusammen war. Der hat die Entwürfe nach der Trennung gestohlen, weshalb Moxxi nun diese alte Rechnung begleichen möchte.

Als Belohnung für den Raubzug winken neue Waffen, Ausrüstung und Skins. Um den DLC spielen zu können, müsst ihr mindestens bis auf die Sanctuary III gespielt haben. Als Mindestlevel wird 13 empfohlen. Der Schwierigkeitsgrad skaliert, weshalb auch höherstufige Charaktere gefordert werden.

Moxxix Überfall auf den Handsome Jackpot ist der erste von vier kostenpflichtigen DLCs und Teil vom Season Pass.

Übrigens, ihr könnt an diesem Wochenende Borderlands 3 auf der PlayStation 4 und Xbox One kostenlos spielen und euch so selbst ein Bild vom Spiel machen.

Kostenlos erscheinen in Kürze auch ein weiterer Patch und Maliwan-Geheimanlage. Kammerjäger dürfen sich zudem auf Chaosmodus 4 freuen. Der ist noch härter als Chaos 3 – belohnt euch dafür mit einzigartigen Items, die es nur dort geben wird. Waffen dürft ihr künftig an einem Dummy auf der Sanctuary III testen.

Euch erwarten außerdem neue Automaten überall in der Galaxie, dedizierte Beute-Pools bei allen Bossen (erleichtert das zielgerichtete farmen legendärer Objekte) und mehr Lagerplatz. Die Bank wird künftig satte 300 Slots bieten. Damit dürfte der ein oder andere Spieler ein paar Lagercharaktere einmotten können.

Quelle: Gearbox

Bildquelle: Gearbox