Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Mummy und Asari im Owner Shop

Da vor einigen Wochen die Owner Shop Specials Rotation in Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet von der Norm abgewichen ist, sind Mummy und Asari nach nur wenigen Wochen wieder erhältlich. Die Swimsuits beider Sets kosten jeweils 800.000 Zack Dollar oder 16 Premium Tickets. Ein vollständiges Set schlägt mit 144 Tickets zu Buche.

Die aktuellen Specials sind bis zum 27. November verfügbar. Wie üblich gilt es, Einkäufe wenn möglich schon bis Dienstag zu erledigen. Durch die Zeitverschiebung rotieren die Shopangebote bereits in den frühen Morgenstunden. Die meisten dürften da noch im Land der Träume sein.

Mummy

Mummy A: Helena und Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy B: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy C: alle Charaktere „Dislikes It“

Mummy D: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy E: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy F: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy G: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy H: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy I: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari

Asari A: Helena „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari B: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari C: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari D: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari E: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari F: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari G: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari H: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari I: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Im Beitragsbild seht ihr Momiji in Asari F. Die Galerie zeigt Hitomi in Asari E, Ayane in Asari G und Momiji in Mummy A.

