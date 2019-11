Dieses Mal ist der #Forzathon eine Wiederholung. Das Event gab es in dieser Form schon einmal im Februar 2019, in Kalenderwoche 7. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 47 – Red Lorry, Yellow Lorry erfahrt ihr, was zu tun ist. Ein lästiger Übersetzungsfehler ist leider geblieben. Im Shop gibt es eine Neuerung. Die Autos können pro Spieler nur noch einmal geholt werden.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Mit Sack und Pack

Für die Kapitel dieser Woche benötigt ihr einen Truck eurer Wahl – Filter „Trucks“. Ihr habt hier mehrere Optionen: 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023, 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool Racing Truck oder der 2016 Volvo Iron Knight.

Solltet ihr ein Fahrzeug kaufen müssen, ist der Unimog mit 100.000 Credits die mit Abstand günstigste Variante. Habt ihr Fortune Island gespielt, solltet ihr den Iron Knight besitzen. Für den habe ich mich entschieden.

Kapitel 2 – Schwergewicht

Habt ihr euch für einen Truck entschieden, sind 10 Lackschaden-Fähigkeiten gefragt. Hier bietet sich die Autobahn an – eventuell im Offlinemodus, falls der Verkehr nicht dicht genug ist. Ihr müsst für Lackschaden Fahrzeuge streifen. Mit Gefühl, da es sonst als Kollision gewertet wird. Es bietet sich für die Fähigkeit an, mit relativ hoher aber nicht übertriebener Geschwindigkeit zu fahren.

Fällt es euch mit dem Truck schwer, die Fähigkeit zu bekommen, könnt ihr euch das Leben einfacher machen, müsst aber dafür einige Fähigkeitspunkte investieren. Für 25 Punkte gibt es Extraleben. Damit könnt ihr euch eine Kollision erlauben, ohne dass eure Fähigkeitskombo reißt.

Kapitel 3 – Auf die Größe kommt es an

Weiter geht es mit 10 Zerstörungsfähigkeiten. Die sind ein Kinderspiel. Fahrt einfach um, was euch vor den Truck kommt und zerstörbar ist. Ob Zäune, zerstörbare Mauern, Büsche, dünne Bäume oder Absperrungen – alles zählt. Habt ihr Kapitel 2 auf der Autobahn gemacht, könnt ihr dort die Fahrbanntrennungen in der Mitte direkt für Zerstörung nutzen. Habt ihr Ultimative Zerstörung bekommen, macht ihr eine andere Fähigkeit, damit ihr erneut Zerstörungsfähigkeiten bekommt.

Kapitel 4 – Immer auf Gas

Zum Abschluss ist noch ein Sieg beim Rennen Der Goliath gefragt. Das Spiel hat hier noch immer den alten Übersetzungsfehler, der von Colossus spricht. Diese Angabe ist nicht korrekt.

Goliath schaltet ihr frei, wenn ihr Stufe 20 der Straßen-Rennserie erreicht. Da dies nicht jeder hat, könnt ihr wieder meine Strecke „118 974 427“ fahren. Diese ermöglicht es euch Goliath zu fahren, ohne diesen freigeschaltet zu haben. Möchtet ihr lieber eine kurze Variante von Goliath fahren, könnt ihr den Code „783 380 553“ verwenden. Mit diesem findet ihr ein extrem kurzes Rennen, welches für das Kapitel gewertet wird und bei dem ihr garantiert gewinnt. Fahrt ihr das richtige Rennen, solltet ihr vorher unbedingt prüfen, ob euer Truck ein ordentliches Tuning hat.

Fahrt für die Verwendung eines Codes zu einem beliebigen Startpunkt – Straßenszene ausgenommen – und geht auf Eigene Veranstaltung. Unten im Menü seht ihr den Punkt Suche. Wählt ihn aus und dann weit unten den Punkt Freigabe-Code. Dort gebt ihr den Code ohne die Leerzeichen ein. Diese dienen nur der Lesbarkeit.

Nutzt ihr nicht die Kurzstrecke, solltet ihr unbedingt vorher prüfen, ob euer Truck ein ordentliches Tuning hat und damit auch konkurrenzfähig ist. Wenn ihr nicht so gern im Truck unterwegs seid, könnt ihr für das Event auch die KI-Schwierigkeit reduzieren.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

#Forzathon Shop

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.