Der Xbox Black Friday Early Access Sale ist gestartet und bietet jede Menge Schnäppchen. Zugriff haben Xbox LIVE Goldmitglieder oder Besitzer des Game Pass Ultimate. Alle anderen müssen bis zum 25. November warten. Wir haben eine Tabelle mit den aktuellen Angeboten für euch am Start. Dort findet ihr neben dem Xbox Black Friday Early Access Sale auch die aktuellen Games with Gold und Deals with Gold Angebote.

Da es derzeit über 800 Angebote gibt, haben wir die Tabelle für euch in Seiten unterteilt. Ihr könnt trotzdem innerhalb von Sekunden prüfen, ob eure Most Wanted Games gerade im Angebot sind. Nutzt dafür die Suchfunktion der Tabelle und gebt den Namen des gewünschten Spiels ein.

Auch einige aktuelle Games bekommt ihr derzeit günstiger. Zum Beispiel Control, für 38,99 Euro – Goldmitgliedschaft vorausgesetzt. Borderlands 3 ist für 41,99 Euro zu haben und Monster Hunter World: Iceborne für 29,99 Euro. Wenn ihr etwas finden solltet, könnt ihr direkt über die Tabelle in den Microsoft Store gehen, indem ihr auf den Namen des Spiels klickt.

Xbox Black Friday Sale

Alle Angebote der Deals With Gold KW 47, Spotlight Sale & Black Friday Sale. Ersparnis mit und ohne Xbox Live Gold Mitgliedschaft. Black Friday Angebote erhältlich vom 24. November bis 2. Dezember. Xbox Live Gold und Xbox Gamepass Ultimate Besitzer haben ab 21. November Early Access Zugriff auf die Black Friday Angebote. Deals With Gold & Spotlight Sale gültig bis 26. November 12:00 Uhr MEZ.

Quelle: Major Nelson

Bildquelle: Microsoft