Dead or Alive 6: Rachel angekündigt, neue Kostüme und mehr

Das Rooster von Dead or Alive 6 bekommt Zuwachs. Spieler dürfen sich auf ein bekanntes Gesicht freuen: Rachel. Rachel ist ein Charakter aus Ninja Gaiden und hatte einen Auftritt in Dead or Alive 5 Ultimate.

Rachel wurde im Rahmen des Dead or Alive Festival 2019 angekündigt. Passend zur Ankündigung gibt es einen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

Neue kosmetische Items wurden ebenfalls während des Festivals präsentiert. Das Kostümset basiert auf dem Anime „How Heavy Are the Dumbbells You Lift?“. Es umfasst 16 Kostüme und ist ab dem 26. November verfügbar. Auch zu dieser Ankündigung gibt es einen Trailer.

Am Ende des Videos wird ein weiteres Set mit Kostümen angeteasert, welches 28 Kostüme bieten soll. Die männlichen Charaktere im Spiel bekommen also auch ein paar neue Klamotten. Für die Zukunft des Spiels ist ein weiteres Crossover Kostümset geplant. Dead or Alive 6 soll einige von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout inspirierte Kleidungsstücke bekommen. Ein Charakter aus Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation wird irgendwann als spielbarer Charakter in Dead or Alive 6 verfügbar sein. Wann und wer ist noch offen.

Quelle: Dead or Alive Festival 2019

Bildquelle: Koei Tecmo