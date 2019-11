Polyphony Digital hat den Gran Turismo Sport Lewis Hamilton Time Trial Challenge DLC angekündigt. Die Erweiterung ist ab dem 28. November über den PlayStation Store erhältlich. Wie viel der Downloadinhalt kosten wird, ist nicht bekannt.

In der Gran Turismo Sport Lewis Hamilton Time Trial Challenge stellt sich der Spieler 10 Herausforderungen. Gefahren wird dafür im Mercedes AMG GT3 und im Sauber Mercedes C9. Ziel ist es, die Zeiten von Lews Hamilton zu schlagen. Folgende 10 Herausforderungen umfasst der DLC:

• Dragon Trail – Küste

• Autodrome Lago Maggiore – GP

• Brands Hatch Grand Prix Circuit

• Willow Springs International Raceway: Big Willow

• Suzuka Circuit

• Autodromo Nazionale Monza

• Mount Panorama Motor Racing Circuit

• Autódromo de Interlagos

• Nürburgring GP

• Nürburgring Nordschleife

Ihr könnt euch zu jeder Herausforderung die Wiederholung von Lewis‘ Fahrt ansehen und seinen Geist einblenden. Auch Daten wie Bremspunkte und Einsatz des Gaspedals können eingesehen werden. Zusätzlich dazu kann der Geist so eingestellt werden, dass dieser zu Beginn jedes Sektors in Spielernähe zurückgesetzt wird. Eine Verschiebung in Sekunden ist ebenfalls möglich.

Lewis Hamilton gibt in Video-Tutorials Tipps zu einigen Strecken der Gran Turismo Sport Lewis Hamilton Time Trial Challenge. Via Sprachnachrichten kommentiert er die Leistung des Spielers.

Schafft ihr eine Rundenzeit mit Bronze oder besser, verdient ihr Credits. Wer alle Herausforderungen abschließt, bekommt Bonus-Credits. Zudem gibt es für jede Leistungsstufe ein Auto. Erfüllt ihr besonders harte Bedingungen, verdient ihr euch ein besonders Design.

Via Online-Ranglisten könnt ihr gegen andere Spieler antreten. Wiederholungen könnt ihr online teilen.

Quelle: Offizielle GT Sport Website

Bildquelle: Polyphony Digital, Sony

Vielen Dank an Marcel, für den Hinweis zu dieser News.