Schlägt euer Herz für Banjo-Kazooie, Soundtracks und Vinyl? Dann dürfte euch diese Meldung erfreuen. Der Banjo-Kazooie Soundtrack erscheint als Vinyl Collection. Die besteht aus vier Platten. Diese beinhalten 41 Tracks von Komponist Grant Kirkhope. Wie es sich für eine ordentliche Vinyl Collection gehört, wird die von passenden Artworks geschmückt. Diese stammen von Andrew Kolb. Für ein doppelseitiges Begleitheft – auch Insert genannt – hat Grant Kirkhope einige Zeilen verfasst.

Möchtet ihr euch die Banjo-Kazooie Soundtrack Vinyl Collection holen, könnt ihr zum Beispiel bei Black Screen Records vorbestellen. Das Label hat seinen Sitz in Köln und ist auf Gamingsoundtracks spezialisiert. Daher ist Black Screen Records für hiesige Vinylfans interessant. Den Soundtrack bieten auch andere populäre Shops wie iam8bit an. Der Versand aus dem Ausland ist bei Schallplatten allerdings für gewöhnlich sehr teuer. Nicht selten verdoppelt sich so der Preis.

Der Soundtrack kostet 69 Euro, plus Versandkosten. Es handelt sich zudem um eine Vorbestellung. Release ist Mitte bis Ende Dezember. Hier könnt ihr den Banjo-Kazooie Soundtrack bei Black Screen Records vorbestellen.

Quelle: Grant Kirkhope, Black Screen Recods

Bildquelle: Fangamer