Diese Woche Freitag ist der sogenannte Black Friday. Passend dazu gibt es den Forza Horizon 4 Black Friday Forzathon Sale. Was hat es damit auf sich? Ab dem 28. November gibt es alle drei Stunden neue Angebote im Shop. Die Autos, die im Rahmen der Aktion angeboten werden, sind deutlich vergünstigt. Preislich geht es bereits bei 55 #Forzathon Punkten los.

Damit ihr keines der Angebote aus dem Forza Horizon 4 Black Friday Forzathon Sale verpasst, haben die Entwickler schon jetzt eine Übersicht dazu veröffentlicht. So könnt ihr schon im Vorfeld planen, welche Autos für euch interessant sind und wisst, wann diese zu bekommen sind.

TVR Sagaris Forza Edition, 100 #Forzathon Punkte, 28. November ab 13:00 Uhr

BMW Z4 Roadster, 200 #Forzathon Punkte, 28. November ab 16:00 Uhr

Quartz Regalia, 200 #Forzathon Punkte, 28. November ab 19:00 Uhr

Maserati Tipo 61 Birdcage, 100 #Forzathon Punkte, 28. November ab 22:00 Uhr

Hot Wheels Twin Mill, 100 #Forzathon Punkte, 29. November ab 01:00 Uhr

Ford #2 GT40 MK2 Le Mans, 200 #Forzathon Punkte, 29. November ab 04:00 Uhr

1994 Nissan Fairlady Z, 250 #Forzathon Punkte, 29. November ab 07:00 Uhr

Alfa Romeo Giulia TZ2, 175 #Forzathon Punkte, 29. November ab 10:00 Uhr

Koenigsegg CCX, 200 #Forzathon Punkte, 29. November ab 13:00 Uhr

Ford Mustang RTR Spec 5, 55 #Forzathon Punkte, 29. November ab 16:00 Uhr

Apollo Intensa Emozione, 100 #Forzathon Punkte, 29. November ab 19:00 Uhr

Mini JCW Countryman All4, 240 #Forzathon Punkte, 29. November ab 22:00 Uhr

Fiat Dino 2.4 Coupe, 250 #Forzathon Punkte, 30. November, 01:00 Uhr

Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4, 100 #Forzathon Punkte, 30. November ab 04:00 Uhr

2017 Aston Martin Vanquish, 250 #Forzathon Punkte, 30. November ab 07:00 Uhr

Chevrolet Camaro ZL1 Preorder Car, 500 #Forzathon Punkte, 30. November ab 10:00 Uhr

Unten findet ihr die Grafik, die Entwickler Playground Games zum Sale veröffentlich hat. Da wir in einer anderen Zeitzone leben, habe ich euch oben die für uns korrekten Zeiten notiert. Orientiert ihr euch an der Grafik, müsst ihr jeweils eine Stunde draufgeben. 6AM GMT entspricht dann zum Beispiel 07:00 Uhr.

Möchtet ihr alle Fahrzeuge kaufen, werdet ihr 3.020 #Forzathon Punkte benötigen. Punkte könnt ihr nicht nur über den Weekly #Forzathon verdienen, sondern auch über den Abschluss täglicher #Forzathon Aufgaben und via #Forzathon LIVE. Der findet zu jeder vollen Stunde statt und gibt pro erfüllter Aufgabe 10 Punkte. Mit Bonus 20 Punkte. Maximal sind je #Forzathon LIVE 60 Punkte möglich.

Prüft am besten im Vorfeld der Aktion euren Fuhrpark und schaut, welche Autos euch noch fehlen. So wisst ihr, was ihr an Punkten braucht und eventuell noch erspielen müsst. An der Stelle möchte ich auf aktuelle Serverprobleme verweisen, auf die der Support hingewiesen hat. Derzeit könnte es also zu Problemen mit dem Spiel kommen. Dies ist jedoch kein Muss. Ich konnte eben problemlos spielen, auch online.

Quelle: PlayGround Games

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4, PlayGround Games