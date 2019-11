Forza Horizon 5: Japan Gerüchte – Was ist dran?

Aktuell wird in der Community über Forza Horizon 5 und ein mögliches Setting spekuliert. Nicht zum ersten Mal. Fans haben auf der Plattform Artstation Werke von Vaigintas Pakenis ausfindig gemacht. Er ist Concept Artist bei Entwickler Playground Games.

Auf den Bildern ist ein japanisches Setting zu sehen. So zeigt ein Werk zum Beispiel einen Drift in den Bergen von Japan und ein anderes Laternen. Im Hintergrund ist ein typisch japanischer Torbogen zu sehen. Ein drittes Motiv zeigt eine Pagode im Hintergrund.

Diese Bilder, die schon länger im Umlauf sind, sorgen aktuell erneut für Gerüchte über ein mögliches Japan Setting in Forza Horizon 5. Doch wie viel ist dran an den Spekulationen? Herzlich wenig! Recherchieret ihr ein wenig, fallen nämlich einige Dinge auf. Die Aufnahmen wurden vor einem Jahr bei Artstation veröffentlicht. Sie sind auch klar als Horizon Fan Art ausgegeben. Vaigintas Pakenis arbeitet zwar bei Playground Games, doch seine Werke mit japanischen Motiven haben damit nichts zu tun. Ein Blick auf die Facebookseite des Künstlers verrät nämlich, wann er dort angefangen hat zu arbeiten. Während die Fan Arts schon vor einem Jahr online gingen, arbeitet er erst seit Januar für Playground Games. Es sind also privat entstandene Bilder und nicht etwa Konzeptzeichnungen, die intern bei Playground Games geschaffen wurden.

Natürlich schließt dies nicht aus, dass das Spiel Forza Horizon 5 in Japan spielen wird. Seit Jahren wünschen sich Fans dieses Setting und die Entwickler dürften darauf aufmerksam geworden sein. Tatsächlich sehen einige Spieler die Rückkehr von Toyota als Wink mit dem Zaunpfahl. Doch auch dies ist rein spekulativ. Derzeit wissen wir nur, dass das Entwicklerstudio von Forza Horizon bereits offen über den nächsten Ableger gesprochen hat. Dabei wurden aber keinerlei Details genannt.

Die erwähnten Artworks könnt ihr euch bei Artstation ansehen. Nutzt dafür den Link in der Quelle. Da die Werke vom Künstler und nicht von Playground Games veröffentlicht wurden, verzichte in an dieser Stelle auf eine Abbildung. Das Beitragsbild hat nichts mit Forza Horizon 5 zu tun, sondern stammt von Forza Horizon 4.

Quelle: Artstation, Facebook

Bildquelle: Playground Games