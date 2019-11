Nur noch wenige Tage, bis wir das erste Türchen am Adventskalender öffnen dürfen und die erste Kerze am Adventskranz brennt. Meine Familie ist schon so richtig im Weihnachtsfieber. Die Dekokisten sind entstaubt und entpackt, Bleche voller Plätzchen gebacken und zumindest in Teilen auch schon wieder verputzt. Die ruhige Weihnachtszeit ist ein schöner Anlass, um einfach Mal Danke zu sagen. Danke an euch, liebe Leser, für ein weiteres aufregendes Jahr und eine großartige Zeit. Für euch habe ich zusammen mit Nintendo ein Dragon Quest XI S Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Mit etwas Glück gehört euch schon bald eins von drei Exemplaren der Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition.

So nehmt ihr am Dragon Quest XI S Gewinnspiel teil

Erzählt von eurem ersten Dragon Quest Erlebnis, welches euch in liebevoller Erinnerung geblieben ist. Egal ob ein herausfordernder Bosskampf, ein niedliches Monster, eine fesselnde Quest oder ein rührendes Erlebnis. Ihr könnt in den Kommentaren unter diesem Beitrag von eurem Dragon Quest Abenteuer berichten und hüpft damit in den Lostopf.

Ihr habt noch nie die Chance gehabt, Dragon Quest zu spielen und möchtet dies gern ändern? Erfahrt unten mehr über Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals und berichtet stattdessen, welche Abenteuer ihr gern als Lichtbringer erleben möchtet.

Teilnehmen könnt ihr bis zum 14. Dezember 2019, 23:59 Uhr. Nach Abschluss der Frist lose ich die drei GewinnerInnen aus. Jeder der drei glücklichen Gewinner darf sich auf ein Exemplar von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition freuen. Bitte achtet darauf, für euren Kommentar eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben, da ich die Gewinner per Mail kontaktieren werde. Die Preise werden im Anschluss von Nintendo verschickt.

Worum geht es in Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition?

Ein junger Mann – beinahe noch ein Knabe – bricht auf, um seine Bestimmung zu finden. Er wird Lichtbringer genannt und ihr schreibt seine Legende. Lüftet die Geheimnisse seiner Vergangenheit und stellt euch seinem Schicksal.

Der Lichtbringer wird auf seiner langen Reise zahlreichen Gefahren ins Auge blicken müssen. Doch dabei ist er nicht allein. Während seiner Reise durch die Welt von Dragon Quest XI S findet er Freunde, die an seiner Seite kämpfen.

In der Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition erlebt ihr neben der Story auch neue Abenteuer, bei denen diese Freunde im Mittelpunkt stehen. Ihr könnt zudem entscheiden, wie ihr das Spiel erleben möchtet. Erkundet eine moderne 3D-Welt oder schwelgt mit dem 16-Bit-Look in Nostalgie. Für die musikalische Untermalung sorgen Klänge, die ein Orchester eingespielt hat. Für die Definitive Edition haben die Entwickler noch einmal alle Register gezogen.

Die Definitive Edition ist ein Muss für jeden Fan japanischer Rollenspiele. Wenn ihr euch davon selbst überzeugen möchtet, könnt ihr schon jetzt die kostenlose Demo aus dem eShop herunterladen.

Teilnahmebedingunen:

1. Teilnahmeschluss ist am 14. Dezember 2019, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich hat.

4. Die Teilnahme erfolgt via Kommentar unter dem Gewinnspielbeitrag. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Zu gewinnen gibt es 3 x je ein Exemplar des Spiels Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden dürfen.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Im Gewinnfall ist eine Anschrift nötig. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern mit den richtigen Lösungen per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse. Die Gewinnbenachrichtigung muss innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie vollständiger Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigt werden. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten eine oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.

Bildquelle: Nintendo, Square Enix