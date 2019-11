Games with Gold Dezember 2019 mit Jurassic World Evolution

Die Games with Gold Dezember 2019 Spiele stehen fest. Für die Xbox One gibt es die beiden Titel Jurassic World Evolution und Insane Robots. In Jurassic World Evolution werkelt ihr an eurem eigenen Saurier-Park, belebt ihn mit Urzeitkreaturen und forscht im Genetik-Labor.

Insane Robots ist ein Mix aus Kartenspiel und Kampf. Ihr führt eine Roboter-Rebellion an und kämpft in zufällig generierten Kampfarenen gegen Tyrannen.

Für die Xbox 360 erscheinen Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD und Toy Story 3. In Toy Story 3 erleben die Freunde Woody, Buzz und Jessie ein Abenteuer im Kindergarten. Wählt Figuren und Spielzeuge und erschafft eure eigene Stadt.

In Castlevania ergründet ihr die Geschichte der Familie Belmont. Die kämpft schon seit Generationen gegen einen Fluch. Dabei schlüpft ihr in die Rolle des Ritters Trevor Belmont.

Die Xbox 360 Spiele könnt ihr auch auf der Xbox One spielen.

Games with Gold Dezember 2019

Xbox One

Insane Robots, 01. bis 31. Dezember 2019

Jurassic World Evolution, 16. Dezember 2019 bis 15. Januar 2020

Xbox 360

Toy Story 3, 01. bis 15. Dezember 2019

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD, 16. bis 31. Dezember 2019

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft