PlayStation Plus Dezember 2019: Titanfall und Supercross

Die PlayStation Plus Dezember 2019 Spiele stehen fest. Ihr dürft euch auf Titanfall 2 und Monster Energy Supercross freuen. Im Shooter Titanfall 2 geht es um die Beziehung zwischen Pilot und Titan. In der Kampagne werdet ihr zum Milizsoldaten, der hinter feindlichen Linien strandet. Um zu entkommen, setzt er auf eine ungewöhnliche Partnerschaft. Ein Titan der Vanguard-Klasse könnte das Ticket in die Freiheit sein. Im Multiplayer erlebt ihr als Titan oder Pilot actionreiche Schlachten.

In Monster Energy Supercross verschlägt es euch in die Arena, wo ihr das Ziel verfolgt, Supercross König zu werden. Dank dem Strecken-Editor könnt ihr euch auch kreativ austoben und euer eigenes Stadion erstellen.

Die PlayStation Plus Dezember 2019 Spiele stehen ab dem 06. Dezember zur Verfügung. Möchtet ihr im Vorfeld einen Blick auf die Spiele werfen, könnt ihr euch unten ein Video von Inside PlayStation ansehen.

Quelle: Sony

Bildquelle: Electronic Arts, Respawn