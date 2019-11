Auch der neue Weekly #Forzathon ist eine Wiederholung. Während wir zuvor das Event aus Kalenderwoche 7 erneut spielen konnten, gibt es dieses Mal eine Wiederholung von Kalenderwoche 10. Der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 48 – Ununterbrochen erklärt, was zu tun ist.

Kapitel 1 – Oh yeah

Zunächst geht es an die Wahl des Fahrzeugs. Gefragt ist etwas aus der Gruppe „Superlimousinen“. Wie schon beim letzten Mal, ist es bei mir der 2016 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition geworden. Wenn ihr noch nicht lange spielt und kostengünstig an ein Fahrzeug kommen möchtet, bietet der 2018 Kia Stinger die günstigste Variante bei der Automesse. Er kostet 46.000 Credits.

Kapitel 2 – Luxusleistung

Der nächste Teil ist der wohl schwerste bei diesem Weekly #Forzathon. Fünf Dreifach-Überholen-Fähigkeiten sind gefragt. Die gehen nur in Rennen. Hierfür könnt ihr normale Rennen nutzen, solltet in dem Fall aber unbedingt sicherstellen, ein Auto mit solider Leistung zu fahren. Oder aber ihr verwendet eine Kurzstrecke, bei der die Drivatare eine Schleife fahren, um den Sieg zu garantieren. Eine solche habe ich unter „554 590 463“ für euch erstellt. Die Strecke ruft ihr auf, indem ihr zu einem Startpunkt (außer Straßenszene) fahrt, Eigene Veranstaltungen wählt, Suchen nutzt und bei Freigabe-Code die Nummer ohne Leerzeichen eingebt.

Für Dreifach-Überholen sollt ihr drei Fahrzeuge überholen, müsst also innerhalb kurzer Zeit an drei Gegnern vorbeiziehen. Hierbei ist es wichtig, nicht zu weit von den Drivataren weg zu sein, da es sonst nicht als Überholen gewertet wird. Wichtig ist auch, keine Kollision zu verursachen und nicht zu viel Zeit zwischen den Überholvorgängen zu haben.

Bei einem normalen Rennen kann es sein, dass das Spiel euer Auto nicht zulässt. In dem Fall erstellt ihr euch eine Blaupause, die dies ermöglicht. Gute Gelegenheiten für Dreifach-Überholen-Fähigkeiten gibt es oft zu Rennbeginn, wenn das Fahrerfeld noch dicht ist und in Kurven. Mit etwas Fingerspitzengefühl eignet sich die Drag-Strecke beim Festival sehr gut. Lasst dafür dem Feld den Vortritt und zieht dann vorbei. Nutzt ihr die Kurzstrecke, zieht ihr an der KI vorbei, wenn die auf den Rasen abbiegt. Die KI stellt ihr dafür auf Unschlagbar, um von hinten zu starten. Dadurch ist es noch leichter.

Kapitel 3 – Stoßfest

Weiter geht es mit 12 Seitenstreifer-Fähigkeiten. Hierfür müsst ihr Drift mit Zerstörung kombinieren. Driftet neben zerstörbaren Objekten (Mauern, Zäune, Büsche, Absperrungen, Bäume …) und zieht dann euer Fahrzeug driftend in das Objekt, um es zu zerstören. Ihr könnt zum Beispiel die Autobahn nutzen und immer wieder durch die Absperrungen in der Mitte driften.

Kapitel 4 – Geschafft

Zum Abschluss sammelt ihr drei Sterne beim Gefahrenschild „Schwalbensprung“. Dafür sind 228,6 Meter nötig. Je nach Fahrzeugwahl ist hier vielleicht ein Tuning möglich, um die Leistung zu erhöhen. Bei der Anfahrt habe ich die Straße ignoriert und bin rechts davon eine gerade Linie gefahren. Um das Ziel nicht zu verfehlen, hilft es, Schwalbensprung zu markieren. Schlängelt euch durch die Bäume und rechts am Haus vorbei und springt am rechten Rand der Rampe ab. Die Straße geht auch, ist allerdings etwas kurvig. Probiert hier am besten aus und korrigiert wenn nötig mit der Rückspulfunktion. Der Sprung ist nicht ganz einfach und erfordert einiges an Leistung, da der Anlauf ein bisschen was abverlangt.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

#Forzathon-Shop

Der #Forzathon Shop hat aktuell ein wechselndes Angebot. Alle drei Stunden ändert sich das Sortiment, aufgrund einer Black Friday Aktion. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

TVR Sagaris Forza Edition, 100 #Forzathon Punkte, 28. November ab 13:00 Uhr

BMW Z4 Roadster, 200 #Forzathon Punkte, 28. November ab 16:00 Uhr

Quartz Regalia, 200 #Forzathon Punkte, 28. November ab 19:00 Uhr

Maserati Tipo 61 Birdcage, 100 #Forzathon Punkte, 28. November ab 22:00 Uhr

Hot Wheels Twin Mill, 100 #Forzathon Punkte, 29. November ab 01:00 Uhr

Ford #2 GT40 MK2 Le Mans, 200 #Forzathon Punkte, 29. November ab 04:00 Uhr

1994 Nissan Fairlady Z, 250 #Forzathon Punkte, 29. November ab 07:00 Uhr

Alfa Romeo Giulia TZ2, 175 #Forzathon Punkte, 29. November ab 10:00 Uhr

Koenigsegg CCX, 200 #Forzathon Punkte, 29. November ab 13:00 Uhr

Ford Mustang RTR Spec 5, 55 #Forzathon Punkte, 29. November ab 16:00 Uhr

Apollo Intensa Emozione, 100 #Forzathon Punkte, 29. November ab 19:00 Uhr

Mini JCW Countryman All4, 240 #Forzathon Punkte, 29. November ab 22:00 Uhr

Fiat Dino 2.4 Coupe, 250 #Forzathon Punkte, 30. November, 01:00 Uhr

Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4, 100 #Forzathon Punkte, 30. November ab 04:00 Uhr

2017 Aston Martin Vanquish, 250 #Forzathon Punkte, 30. November ab 07:00 Uhr

Chevrolet Camaro ZL1 Preorder Car, 500 #Forzathon Punkte, 30. November ab 10:00 Uhr

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

