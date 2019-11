Borderlands 3 Amara Phasezerker Build und Tipps – Mayhem 4 geeignet

In diesem Borderlands 3 Amara Phasezerker Build stellen wir euch ein Build für die Sirene vor. Der Guide geht nicht nur auf den Skilltree ein, sondern erklärt euch auch wie das Build aufgebaut ist, welche Ausrüstung gut damit harmoniert und wofür es geeignet ist.

Voraussetzungen

Der Name des Builds lässt es bereits vermuten – es setzt auf den legendären Klassen-Mod Phasezerker. Der Rest der Ausrüstung ist variabel.

Darüber hinaus müsst ihr Amara auf Stufe 50 gespielt haben.

Das Build

Mystischer Angriff

Brutalitätsteppich 1/5

Elementarfaust

Anima 4/5

Infusion 5/5

Sturm 5/5

Klammer-Jäger 1/1

Willkür 3/3

Katharsis 3/3

Ergiebige Quelle 1/1

Ein Bund gegens Leben

Zufluss 3/5

Starker Ausdruck 1/1

Handgemenge

Intimsphäre 3/3

Klarheit 3/5

Waffenstärke 3/5

Samsara 3/3

Saurer Tiger

Achtsamkeit 3/3

Offenbarung

Eins mit der Natur 5/5

Schutzengel 1/1

Ihr könnt euch die Verteilung der Skillpunke auch auf der offiziellen Seite ansehen. Die deutsche Variante findet ihr hier:

Borderlands 3 Amara Phasezerker Build DE

Habt ihr die Sprache auf Englisch gestellt, könnt ihr euch das Build hier ansehen:

Borderlands 3 Amara Phasezerker Build EN

Das Build funktioniert am besten, wenn ihr viel in Bewegung bleibt und rutschen verwendet. Zündet den Action-Skill und spielt auf kurze Distanz. Je näher ihr an Gegnern seid, desto höher euer Schaden. Samsara und Klammer-Jäger buffen euren Damage.

Wenn das Build zu eurer Spielweise passt und ihr nach einer Testphase beschließt, es langfristig zu spielen, könnt ihr natürlich mit Wächtermarken noch ein wenig mehr rausholen. Dafür bietet es sich an, in folgende Dinge zu investieren:

Schusswaffen-Schaden

Action-Skill-Abklingzeit

Kritischer Schaden

Schild-Ladeverzögerung

Ausrüstungsvorschläge

Wie bereits erwähnt setzt das Borderlands 3 Amara Phasezerker Build auf den Klassen-Mod Phasezerker. Der ist ein sogenannter World-Drop und kann daher überall gefunden werden. Je nach Waffen bietet sich eventuell Phaseserker mit einem Schadensbonus auf Hyperion oder Jakobs Waffen an.

Folgende Waffen harmonieren gut mit dem Build: Bitch, Brainstormer, Conference Call, Crossroad, Angstschürer, Lyuda, Lucian’s Call, Maggie und Ogre. Im Idealfall habt ihr die Waffen mit passenden gesalbten Werten. Ein Muss ist das nicht und auch die Waffen selbst sind lediglich Vorschläge. Wichtig ist es, wenigstens solide Waffen zu haben und Waffen mit verschiedenen Elementen zu besitzen. Wir spielen den Build komplett ohne Raw-Waffen. Einige Waffen gibt es auch als Raw-Variante, wie zum Beispiel die Popular Bitch. Solche kommen bei uns nicht zum Einsatz.

Als Schild empfehlen wir Transformer, Resonant Back Ham oder Rectifier. Als Artefakt Last Stand (vor allem für Bosse) oder Snowdrift, da dies gut zur Spielweise (rutschen) passt. Idealerweise nutzt ihr ein Snowdrift Splatter Gun. Das Snowdrift Artefakt macht euch schneller.

Wir empfehlen als Granaten-Mod Storm-Front (agiert gut mit dem Schild Rectifier) oder Moxxi’s Bouncing Pair für Heilung. Eine Hex Granate mit Strahlungsschaden kann sich bei Gegnern auszahlen, die anfällig für Strahlung sind.

Stärken und Schwächen

Dieses Borderlands 3 Amara Phasezerker Build stammt von meinem Bruder tgg_DeviL und ist auf das Endgame ausgelegt. Es eignet sich gut um Bosse zu farmen und ist ausgesprochen flexibel, wenn ihr die richtigen Waffen besitzt, um euch an die Gegner anzupassen. Es besteht mühelos in Mayhem 4 und kann dort auch für das Solo-Spiel verwendet werden.

Üblicherweise setzen Phasezerker Builds auf das stacken von Rausch-Stapeln. Auch dieses Build setzt auf Rausch, verlässt sich dabei allerdings auf Brutalitätsteppich. Viele gängige Builds nutzen zusätzlich Berauschend. Da dieser Build für den Kampf gegen Bosse entworfen wurde, verzichten wir darauf, da er nicht speziell dafür ausgelegt ist, schnell viele Trash-Mobs zu töten. Grundsätzlich besteht das Build aber auch bei Gemetzel, ohne angepasst zu werden.

Viele Spieler setzen auf sogenannte Glaskanonen, die schnell viel Schaden austeilen, aber auch wenig Verteidigung bieten. Dieses Build ist auf Mayhem 4 ausgelegt und priorisiert daher Schaden und Verteidigung. Obwohl das Build den Spieler vor Schaden schützt und dieser nur schwer zu bezwingen ist, teilt es ordentlich aus. So können einfachere Bosse wie Katagawa Jr. selbst auf Mayhem 4 in weniger als einer Minute solo bezwungen werden.

Das Build ist flexibel, aber kein Allrounder, da solche Builds in Mayhem 3 und 4 meist wenig zufriedenstellend funktionieren. Die Flexibilität erhält es vor allem durch den Spieler. Für schnelle Erfolge bei Bossen sollte stets das Actionskill Element an die Schwäche des Bosses angepasst werden. Dasselbe gilt für die Waffen. Manche Bosskämpfe bestehen aus mehreren Phasen, wobei sich die Schwächen ändern können. Darauf bereitet ihr euch idealerweise vor, indem ihr geeignete Waffen ausrüstet.

Möchtet ihr primär Trash-Mobs erledigen, solltet ihre ein anderes Build in Betracht ziehen, welches mehr darauf ausgelegt ist und zum Beispiel auf die häufige Verwendung des Action-Skills setzt. Passt ihr euch nicht gern an Spielsituationen an, ist dieses Build ebenfalls nicht erste Wahl, da es Elementarschaden fokusiert. Die Anpassungen von Action-Skill und Waffen gehen zwar schnell, sind aber entscheidend für schnelle Erfolge. Dies sollte euch vor der Verwendung bewusst sein.

Dieses Borderlands 3 Amara Phasezerker Build macht Amara in Kombination mit guter Ausrüstung zu einer zähen Kämpferin. Dennoch solltet ihr euch in Mayhem 3 und 4 nie darauf allein verlassen. Vor allem bei längeren Bosskämpfen ist es unausweichlich, die Mechaniken zu kennen und einen Teil des Schadens zu vermeiden.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Borderlands 3