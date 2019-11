Forza Horizon 4: Dataminer finden mehr als 100 neue Fahrzeuge im Code

Seit einigen Tagen steht das Forza Horizon 4 Series 16 Update zur Verfügung. Dataminer nehmen Updates gern zum Anlass, um sich den Code eines Spiels genauer anzusehen. Nicht selten bringen Updates nämlich auch Daten mit, die im Spiel (noch) keine Verwendung finden. In den Spieldateien von Forza Horizon 4 sind nun über 100 neue Fahrzeuge aufgetaucht, die es bisher nicht im Spiel gibt. Folgende Fahrzeuge haben Dataminer im Code gefunden:

#11 Alfa Giulietta BTCC 2018

Alfa Brera Ti 2009

Aston DB7 Zagato 2003

Aston Vanquish 2001

Aston Virage 2012

Aston Vulcan AMR Pro 2019

#44 Audi R8 LMS 2018

Audi TT 2004

Austin Seven 1924

Bentley Turbo R 1992

Chevrolet Cobalt SS 2010

Chevrolet Corvair 1969

Citroen C4 VTS 2009

Citroen DS23 1975

DeTomaso Pantera 1971

Dodge Magnum SRT8 2008

Dodge Stealth Turbo 1996

Dodge “Supercharger” 1968

#25 Ferrari 488 Challenge 2017

#117 Ferrari 599 Formula Drift 2018

Ferrari Portofino 2018

Fiat Coupe 2000

#1 Ford Escort MK1 1967

#5 Ford Escort MK2 1977

#14 Ford Mustang SCCA 1998

#15 Ford Mustang 1991

#25 Ford Ultra4 Bronco 2017

#98 Ford Mustang TA 2018

Ford Focus SVT 2003

Ford Formula 4 2014

Ford GT70 1970

Ford Ka 2011

Ford Lola T90 1966

Ford Mustang GT390 1968

Ford Mustang SVO 1986

Ford Racing Puma 1999

Ford Supervan 3 1994

Ford Thunderbird 1957

GMC Jimmy 1970

Hennessey Velociraptor 6×6 2018

Honda Civic Si 1999

Jaguar I-Pace 2018

Kurtis Kraft KK500C 1954

Lamborghini Espada 400GT 1973

Lamborghini Huracan Performante 2018

LEGO Bugatti Chiron 2019

Lincoln Continental 1962

Lincoln MKVII 1988

Lincoln MKVIII 1998

#22 Lotus 35 Martin 1966

#99 Lotus Evora GT4 2018

Lotus Esprit Turbo 1980

Land Rover Defender “Paypal” 1997

Land Rover Range Rover SVR 2018

Land Rover Range Rover Velar 2018

Maserati Gran Turismo MC 2010

Maserati Quattroporte 2012

Matra-Simca MS650 1970

Mazda 323GTR 1992

Mazda ProMazda 2013

Mazda USF2000 2013

McLaren M6GT 1969

McLaren Speedtail 2019

Mercedes AMG Hammer 1987

Mercedes E55 AMG 2006

Mercedes E63 AMG 2012

Merecedes E63S AMG 2018

Mercedes SLR Stirling Moss 2010

Mitsubishi FTO 1998

Mercury Cyclone Spoiler 1970

Napier Railton 1933

#64 Nissan 370Z Formula Drift 2018

Nissan Pulsar GTI-R 1990

Nissan Dakar 2004

Panoz Esperante 2005

Peugeot 205 Rallye 1991

Peugeot 206RC 2004

Peugeot 207RC 2007

Peugeot 207 Super 2000 2007

#00 Porsche Macan “RR” 2018

#11 Porsche 956 1983

#65 Porsche 911 Desert 1985

#73 Porsche 911 GT3R 2018

Porsche 356C Emory 1964

Porsche Singer 911 1990

Porsche 911 Sport Classic 2010

Porsche 911 997 GT3 2007

Porsche Boxster S 2010

Porsche GT4 Clubsport 2019

Porsche Gunter Works 400R 2018

RAESR Tachyon 2019

Renault Alpine A110 2017

Renault Clio 197 2007

Renault Clio RS 2016

Renault Megane R26R 2008

Renault Megane RS 2018

Rover SD1 1984

RUF CTR2 1995

Saab 9-3 Turbo X 2008

Savage Rivale GTS 2013

Shelby 1000 2012

SSC Ultimate Aero 2010

#00 Subaru Levorg GT 2018

Subaru Crosstrek Desert Racer 2017

Triumph GT6 1973

Triumph TR7 1979

Venturi Atlantique 1997

Volvo C30 2009

Volvo C30 Polestar 2013

#22 Volkswagen Golf WTCR 2018

Zenvo TSRS 2019

Was es mit den Daten auf sich hat, ist unbekannt. Möglichkeiten gibt es einige. Es könnte sich etwa schlicht um Datenleichen handeln, aber auch um künftige Inhalte. Denkbar wäre aber auch die Verwendung in künftigen Spielen. Auffällig ist etwa der LEGO Bugatti Chiron. Da es für Forza Horizon 4 einen LEGO DLC gibt, ist eine Verwendung im Spiel naheliegend. Allerdings gibt es auch diverse Hot Wheels Modelle in Forza Horizon 4, obwohl es nur für Horizon 3 einen entsprechenden DLC gibt.

Unter den neu entdeckten Fahrzeugen befinden sich auf jeden Fall einige britische Modelle. Aston Martin, Bentley und Lotus sind einige Beispiele.

Ob Playground Games Forza Horizon 4 tatsächlich noch über so viele Monate supporten wird, um mehr als 100 neue Fahrzeuge ins Spiel zu bringen, wird die Zeit zeigen. Zuletzt war die Menge neuer Inhalte überschaubar und es kamen mit jedem neuen Series-Update nur noch eine Handvoll neuer Fahrzeuge. Vielleicht erlebt das Spiel aber auch auf der Xbox Scarlett einen zweiten Frühling? Die Zeit wird zeigen, was es mit dem Fund auf sich hat.

Wie immer gilt, es bleibt ein Gerücht und sollte daher nicht ohne Skepsis betrachtet werden.

Quelle: GT Planet

Bildquelle: Playground Games, Microsoft

Vielen Dank an Marcel, für den Hinweis zu dieser News.