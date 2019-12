Forza Horizon 4: Täglich ein Fahrzeug gratis im Shop

Nachdem gestern in Forza Horizon 4 der Black Friday Sale im #Forzathon Shop endete, begleiten uns auch weiter regelmäßig wechselnde Angebot. Dieses Mal allerdings in Form eines Adventskalenders. Beginnend ab heute gibt es täglich ein kostenloses Fahrzeug im Shop.

Was sich hinter den Türchen des virtuellen Adventskalenders verbirgt ist ein Geheimnis. Am 01. Dezember – also heute – gibt es den 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat. Ihr habt bis heute Abend Zeit, euch das Fahrzeug zu holen. Besitzt ihr das Fahrzeug bereits, könnt ihr euch es euch trotzdem kostenlos abholen.

Der Forza Horizon 4 Adventskalender bietet übrigens 31 Türchen, nicht nur 24.

Quelle: PlayGround Games

Bildquelle: PlayGround Games