Halo: The Master Chief Collection – Halo: Reach ab heute verfügbar

Die Halo: The Master Chief Collection hat Zuwachs bekommen. Ab sofort erweitert Halo: Reach die Sammlung. Zumindest auf der Xbox One. Schon seit 2014 gibt es die Master Chief Collection für die Konsole. Auf dem PC startet sie erst heute durch. Halo: Reach ist das erste Spiel aus der Sammlung, welches am PC verfügbar ist.

Bis Februar 2020 sollen Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Kampagne) und Halo 4 folgen.

Die Halo: The Master Chief Collection steht via Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Game Pass PC zur Verfügung. Alternativ könnt ihr sie euch im Microsoft Store oder bei Steam kaufen. Käufer haben zwei Optionen. Entweder Halo: Reach einzeln, für 9,99 Euro oder für 39,99 die komplette Sammlung.

Für die PC-Version wurde Halo: The Master Chief Collection optimiert. Viele Spiele bieten Features wie Ultrawide-Support, adaptive Sync, FOV-Anpassung und unbegrenzte Bildraten. Natürlich sind auch Tastatur- und Mausunterstützung an Bord. Mit entsprechender Hardware könnt ihr Halo: Reach in 4K UHD und mit 60 und mehr FPS genießen.

Verzichten müssen Spieler auf dem PC vorerst noch auf Schmiede und Theater. Beides benötigt laut den Entwicklern noch etwas Zeit für Feintuning. Millionen Schmiede-Inhalte aus der Xbox 360-Ära stehen euch allerdings schon ab heute zur Verfügung.

Quelle: Microsoft, 343 Industries

Bildquelle: Microsoft, 343 Industries