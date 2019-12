Monster Hunter World: Iceborne Entwicklertagebuch #4 und Updatenotes

Capcom hat das Monster Hunter World: Iceborne Entwicklertagebuch #4 veröffentlicht. In dem dreht sich alles um das kommenden Inhaltsupdate, welches ab dem 05. Dezember zur Verfügung steht. Mit Update 12.01 (PS4) beziehungsweise 12.0.0.1 (Xbox One) erwartet die Spieler ein neues Tundrabiom. Dort könnt ihr den Höllen-Zinogre jagen, der auch als Stygian Zinogre bekannt ist.

Was euch sonst noch alles mit dem Update erwartet, könnt ihr den Updatenotes entnehmen, die ihr unten einsehen könnt. Darüber hinaus findet ihr dort das Monster Hunter World: Iceborne Entwicklertagebuch #4. Das 20-minütige Video gewährt schon im Vorfeld einen Blick in das neue Gebiet und auf den Höllen-Zynogre. Zu sehen sind außerdem die gehärtete Variante des Ruinen-Nergigangte, neue Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Inhalte, das Raum-Update und kommende Feierlichkeiten.

Monster Hunter World: Iceborne Entwicklertagebuch #4

Monster Hunter World: Iceborne 12.01 (PS4) / 12.0.0.1 (Xbox One) Updatenotes

Eine neue fortlaufende Geschichte

Es wurde eine Zwischensequenz hinzugefügt, die das Tundrabiom der Leitlande freischaltet.

Es wurden neue Waffenbäume, Rüstungen und Fähigkeiten hinzugefügt.

Der Höllen-Zinogre wurde hinzugefügt. (Der Höllen-Zinogre erscheint in einer Zwischensequenz in den Leitlanden, nachdem die Geschichte von Iceborne beendet wurde.)

Eine Gehärtete Version des Ruinen-Nergigante erscheint ab sofort im Spiel.

Gameplay

System Verschiedenes Fehlerkorrekturen und Anpassungen der Spielbalance Spieler Verschiedenes

