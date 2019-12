Es bleibt beim Weekly #Forzathon bei Wiederholungen. Dieses Mal dürfen wir das Event aus Kalenderwoche 9 2019 noch einmal spielen. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 49 – Unverkennbare Leistung erfahrt ihr, was die Kapitel von euch verlangen und wie ihr diese abschließen könnt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Geschniegelt und trotzdem cool

Für den Weekly ist das Fahrzeug vorgegeben: 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe. Fehlt euch der Chevy, bekommt ihr ihn bei der Automesse für 110.000 Credits. Bevor ihr die folgenden Kapitel angeht, lohnt ein Blick auf die Leistungsklasse. Habt ihr nicht noch aus dem Februar ein passendes Tuning, solltet ihr hier direkt investieren. Ich habe mich für den Weekly für ein S1 Tuning entschieden. A und B tun es allerdings auch.

Kapitel 2 – Ein Donnergrollen

Für Kapitel 2 sind 20 großartige Geschwindigkeitsfähigkeiten gefragt. Die bekommt ihr auf der Autobahn leicht und schnell zusammen. Ihr erhaltet die Fähigkeit, wenn ihr etwa 260 km/h erreicht. Möglich ist dies sogar mit Leistungsklasse C – aber mühsam, da ihr lange Abschnitte benötigt, um die Geschwindigkeit zu erreichen. Mit einer höheren Leistungsklasse spart ihr Zeit. Ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten zählen ebenfalls und sparen zusätzlich Zeit.

Kapitel 3 – Ist heute dein Glückstag, Punk?

Weiter geht es mit 3 Siegen bei Beschleunigungsstrecken-Rennen. Schnell und unkompliziert ist hier das Rennen „Horizon-Festival, Beschleunigungsstrecke“ beim Festival. Nach dem Rennen könnt ihr direkt die paar Meter zurück zum Start fahren und habt die Siege innerhalb weniger Minuten in der Tasche.

Kapitel 4 – Der alte Qualmer

Das eben gefahrene Rennen könnt ihr direkt verwenden, um Kapitel 4 zu beenden. Jetzt sind nämlich 5 Überholen-Fähigkeiten gefragt. Die gibt es grundsätzlich nur in Rennen. Ihr müsst natürlich nicht das Drag-Rennen nutzen. Dies spart lediglich Zeit. Ihr könnt auch jedes andere Rennen im Spiel verwenden. Um zusätzlich Zeit zu sparen, könnt ihr – nachdem ihr das Feld überholt habt – direkt neustarten über das Menü. In längeren Rennen lasst ihr euch vorsichtig zurückfallen und überholt erneut. Überholen gibt es nur, wenn ihr nah an Gegnern vorbeizieht. Ist der Abstand zu groß, erhaltet ihr die Fähigkeit nicht.

Tägliche Herausforderungen

Festhalten: 2 Sterne bei beliebigen Gefahrenschildern erreichen, auch 2 Mal 1 Stern ist möglich

2 Sterne bei beliebigen Gefahrenschildern erreichen, auch 2 Mal 1 Stern ist möglich Spießrutenlauf: 2 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten erhalten, zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren, die nicht zu weit auseianander sind

2 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten erhalten, zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren, die nicht zu weit auseianander sind Und Tschüssi!: 3 ultimative Überholen-Fähigkeiten, nur in Rennen möglich, Überholen und dabei sehr nah am Gegner vorbeiziehen

3 ultimative Überholen-Fähigkeiten, nur in Rennen möglich, Überholen und dabei sehr nah am Gegner vorbeiziehen Windtunnel: 1 großartige Windschatten-Fähigkeit, nur in Rennen möglich, nah hinter einem Gegner in dessen Windschatten fahren und dort verbleiben, bis die Fähigkeit angezeigt wird

1 großartige Windschatten-Fähigkeit, nur in Rennen möglich, nah hinter einem Gegner in dessen Windschatten fahren und dort verbleiben, bis die Fähigkeit angezeigt wird Ab durch die Mitte!: 1 Überholen-Fähigkeit, nur in Rennen möglich, Gegner überholen – zu großer Abstand zählt nicht als Überholen

1 Überholen-Fähigkeit, nur in Rennen möglich, Gegner überholen – zu großer Abstand zählt nicht als Überholen Keine Zeit zu verlieren: 2 Sterne bei beliebigen Blitzern erhalten, auch 2 Mal 1 Stern möglich

2 Sterne bei beliebigen Blitzern erhalten, auch 2 Mal 1 Stern möglich Hufeisen: 2 Davongekommen-Fähigkeiten, Kombination aus Drift und Beinahetreffer – nah an einem Fahrzeug vorbei driften

#Forzathon Shop

Das Angebot im #Forzathon Shop wechselt vom 01. bis 31. Dezember täglich. Es gibt jeden Tag ein Fahrzeug kostenlos. In dieser News seht ihr, was bereits verfügbar war. Die Meldung wird von mir täglich aktualisiert. Das kostenlose Fahrzeug kann pro Account einmal abgeholt werden und steht jeweils ab 01:00 Uhr zur Verfügung.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4