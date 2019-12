State of Play: Vierte Ausgabe am 10. Dezember

Das Jahr neigt sich dem Ende und in der Welt der Videospielbranche wird es allmählich ruhiger. Die großen Herbstblockbuster sind veröffentlicht. Stillstand gibt es trotzdem nicht. Sony hat für den 10. Dezember die vierte Ausgabe von State of Play angekündigt.

State of Play ist ein Videoformat. Sony nutzt dieses unter anderem für Ankündigungen und Neuigkeiten. Die kommende Ausgabe soll etwa 20 Minuten eurer Zeit in Anspruch nehmen. In diesen erwarten euch laut PlayStation Blog Spielenthüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen, neues Gameplay, Updates von PlayStation Worldwide Studios und mehr. Es dürfte also wieder spannend werden.

Möchtet ihr live dabei sein, solltet ihr euch am 15. Dezember ab 15:00 Uhr Zeit freihalten. Ihr könnt die kommende State of Play Ausgabe via Twitch, YouTube oder Facebook verfolgen.

Was erhofft ihr euch von der neuen State of Play Ausgabe? Ich würde mich über einen Auftritt von WiLD freuen.

Quelle: PlayStation Blog

Bildquelle: Sony