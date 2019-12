Death Stranding Beach Short Trailer

Vor einigen Wochen ist Death Stranding für die PlayStation 4 erschienen. Seitdem wird kontrovers über das Spiel diskutiert. Auch Wochen nach Release polarisiert das neueste Game von Hideo Kojima und lässt so manchen Gamer ratlos zurück. Gehört ihr noch zu jenen Spielern, die unschlüssig sind? Sony hat auf YouTube einen weiteren Trailer zum Spiel veröffentlicht – den “Beach Short Trailer”. Im Mittelpunkt steht dabei der Strand aus Death Stranding. Dieser spielt eine wichtige Rolle im Spiel. Es ist ein besonderer Ort, über den ich an dieser Stelle jedoch nicht mehr verraten möchte.

Ich durfte für mein Review bereits herausfinden, was es mit dem Strand in Death Stranding auf sich hat und zähle das Spiel sogar zu meinen Favoriten dieser Konsolengeneration. Warum ich trotz einiger Ecken und Kanten so angetan von dem Game bin, könnt ihr in meinem Test nachlesen. Habt ihr ebenfalls schon Death Stranding gespielt? Hinterlasst gern einen Kommentar und verratet, was ihr von dem Spiel haltet.

Quelle: Sony

Bildquelle: Sony, Kojima Productions