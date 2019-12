Forza Horizon 4 Adventskalender Woche #1

Die ersten acht Türchen vom Forza Horizon 4 Adventskalender sind geöffnet. Den ganzen Dezember über erhalten Spieler täglich ein kostenloses Fahrzeug. Dieses könnt ihr euch im #Forzathon Shop abholen. Pro Account erhaltet ihr die Fahrzeuge einmal. Vorausgesetzt, ihr schaut einmal am Tag im Spiel vorbei. Jedes Auto ist nur für 24 Stunden kostenlos verfügbar. Los geht es um 01:00 Uhr in der Nacht.

Bisher gab es die folgenden Fahrzeuge kostenlos:

1. Dezember: 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat

2. Dezember: 2018 Porsche Cayenne Turbo

3. Dezember: 2015 Audi S1

4. Dezember: 2011 Koenigsegg Agera

5. Dezember: 2012 Bowler EXR S

6. Dezember: 2015 Chevrolet Corvette Z06

7. Dezember: 2018 KTM X-Bow GT4

8. Dezember: 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Bis zum 09. Dezember 00:59 Uhr könnt ihr euch also noch den 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution holen. Falls ihr euch das aktuelle Fahrzeug nicht gesichert habt und der Wagen noch in eurem Fuhrpark fehlt, solltet ihr unbedingt zuschlagen.

Der 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution ist zweifelsohne eines der bisherigen Highlights aus dem Forza Horizon 4 Adventskalender. Das Fahrzeug ist vor allem für Dirt-Rennen und PR-Stunts sehr gut geeignet. Der Ford erreicht ein hohes Tempo und liegt trotzdem noch sicher auf der Straße. Damit punktet er nicht nur bei Rennen der Dirt-Serie, sondern auch bei Gefahrenschildern, die sich nicht über Asphalt anfahren lassen. Der Wagen sollte daher nicht in eurem Fuhrpark fehlen.

Möchtet ihr täglich erfahren, was der Forza Horizon 4 Adventskalender für euch bereithält? In dieser News führe ich eine Liste der Angebote. So wisst ihr stets, was aktuell verfügbar ist, ohne das Spiel starten zu müssen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Playground Games