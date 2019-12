Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Biscuit im Owner Shop

Wie bereits in der Vorwoche von mir spekuliert, gibt es aktuell im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop weihnachtliche Swimsuits. Derzeit findet ihr in der Rubrik Specials das Set Biscuit. Dieses erinnert an Rentiere und passt thematisch wunderbar in die Weihnachtszeit. In der kommenden Woche folgt dann möglicherweise das Set Santa Claus.

Zurück zu den aktuellen Angeboten im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop. Biscuit ist aktuell das einzige Set unter Specials und hat einen Stückpreis von 700.000 Zack Dollar. Mit Premium Tickets müssen Spieler je Swimsuit 14 Tickets zahlen oder 126 Tickets für das vollständige Set. Die aktuellen Specials bleiben uns bis zum 18. Dezember im Shop erhalten. Da das Angebot bereits in den frühen Morgenstunden rotiert, erledigt ihr Käufe am besten schon bis Dienstag.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Biscuit

Biscuit A: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit B: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit C: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit D: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit E: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit F: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit G: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit H: Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Biscuit I: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Das Beitragsbild zeigt Biscuit A an Marie Rose.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Koei Tecmo