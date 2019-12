Wie zuletzt üblich, ist auch dieser Weekly #Forzathon eine Wiederholung. Das Event gab es in der Form schon einmal in Kalenderwoche 08 / 2019. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 50 – Fahr den Traum erfahrt ihr, was die vier Kapitel dieser Woche von euch verlangen und wie ihr diese abschließen könnt.

Bezwinger der grünen Hölle

Ihr benötigt den 1993 Jaguar XJ220. Der ist ein Scheunenfund im Spiel. Solltet ihr noch nicht viel Forza Horizon 4 gespielt haben, fehlt euch der Jaguar möglicherweise. Spielt weiter, um neue Scheunenfundgerüchte zu erhalten. Alternativ könnt ihr im Auktionshaus danach Ausschau halten.

Schlammkatze

Für Kapitel 2 sollt ihr drei Schotterrennen gewinnen. Hier sind Dirt-Rennen gemeint. Ein schnelles Rennen ist zum Beispiel das „Bamburgh, Kiefenerwald-Pfad“ Rennen. Mögt ihr es noch kürzer, könnt ihr meine Kurzstrecke „946 607 686“ verwenden. Geht dafür zu einem Rennen, auf Eigene Veranstaltungen, in die Suche und auf Freigabe-Code. Dort gebt ihr den Code ohne Leerzeichen ein. Achtung! Nutzt in jedem Fall Sprintrennen / Pfad. Rundstreckenrennen haben schon im Februar Probleme verursacht.

Ein Motor wie ein anderer

Sind die Rennen geschafft, müsst ihr 32,2 Kilometer fahren. Die könnt ihr mit der Festival-Spielliste verbinden und zum Beispiel ein paar PR-Stunts mitnehmen. Oder ihr rast die Autobahn immer wieder ab. So bekommt ihr die Kilometer am schnellsten zusammen. Achtung, solche Aufgaben machen manchmal Probleme. Spielt ihr auf dem PC oder der Xbox One hilft es erfahrungsgemäß, die FPS auf 30 zu begrenzen. Auf der Xbox One geht dies, wenn ihr Grafik bevorzugt, beim PC könnt ihr über die Einstellungen direkt die FPS begrenzen.

Dem Namen gerecht

Zum Abschluss sind 220 mph beziehungsweise 354,056 km/h gefragt. Die erreicht ihr auf der Autobahn leicht. Wenn ihr auf ein Tuning verzichtet, müsst ihr einen relativ langen Abschnitt sauber fahren, um ein so hohes Tempo zu erreichen. Mit einem S2 Tuning geht es leichter und schneller.

#Forzathon Shop

Das Angebot im #Forzathon Shop wechselt vom 01. bis 31. Dezember täglich. Es gibt jeden Tag ein Fahrzeug kostenlos. In dieser News seht ihr, was bereits verfügbar war. Die Meldung wird von mir täglich aktualisiert. Das kostenlose Fahrzeug kann pro Account einmal abgeholt werden und steht jeweils ab 01:00 Uhr zur Verfügung. Übrigens, wenn ihr euch den Porsche vor der neuen Saison abgeholt habt, könnt ihr ihn nun ein zweites Mal im #Forzathon Shop kostenlos abgreifen.

