Forza Horizon 4 Series 17 Update Details

Das Forza Horizon 4 Series 17 Update steht schon ab heute zur Verfügung. Grund ist der neue Spielmodus The Eliminator, der heute ins Spiel kommt. The Eliminator ist ein Battle Royale Modus und Teil des Series 17 Updates. Series 17 selbst startet erst kommende Woche. Heute Nachmittag beginnt die letzte Woche von Series 16. Aufgrund der nahenden Feiertage haben die Entwickler allerdings den monatlichen Forza Stream vorgezogen. Daher gibt es ungewohnt früh die Informationen zum Series Update.

Mit dem Forza Horizon 4 Series 17 Update kommt nicht nur der Battle Royale Modus The Eliminator. Passend dazu erhält das Spiel eine Reihe neuer Erfolge, die ihr unten findet. Neue Chat-Phrasen erwarten euch ebenfalls. Mit dem Update kommen außerdem zwei Showcase Remixes: Nine & Three Quarters und Contest of Giants. Einige neue Fahrzeuge finden mit Series 17 ebenfalls den Weg ins Spiel.

Forza Horizon 4 Series 17 Autos

2009 Renault MéganeR26.R

2007 Renault Clio RS 197

2003 Renault Sport Clio V6

2018 Renault Megane R.S.

2016 Renault Clio R.S. 16 Concept

1998 Toyota Supra RZ

1970 Mercury Cougar Eliminator

Die Supra könnt ihr über den neuen Battle Royale Modus verdienen. Wenn ihr auf den keine Lust habt dürft ihr aufatmen. Der Wagen wird auch über die Autoshow angeboten. Kostenpunt: 220.000 Credits. Mit der Supra kommen auch neue Body-Kit Optionen. Mit der könnt ihr eurer Supra einen Fast & Furious Look verpassen.

Im neuen Forza Horizon 4 Battle Royale Modus könnt ihr nicht nur die Supra gewinnen. Auch der Porsche 911 GT3 RS PO 2016, einer der Renaults und der Mercury Cougar Eliminator sind über The Eliminator zu bekommen.

Mit Series 17 kommt erstmals ein Fahrzeug der Marke Toyota ins Spiel. Toyota wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt. Unklar war bisher, wie viele Autos der Marke zu erwarten sind. Die Supra ist nur der Anfang und wird nicht das einzige Fahrzeug der Marke im Spiel bleiben – so viel haben die Entwickler inzwischen bestätigt. Mehr kommt aber wohl nicht vor Series 18 und damit vor Januar 2020. Forza Horizon 4 erhält üblicherweise immer mit den Series-Updates neue Inhalte. In diesem Jahr ist also nichts mehr zu erwarten, wenn uns die Entwickler nicht überraschen.

Übrigengs: Alle Spieler von Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 haben per Post im Spiel einen Honda S200 geschenkt bekommen. Der hat ein festliches Design.

Forza Horizon 4 The Eliminator Erfolge:

Willkommen im Eliminator, 10 Gamerscore; Spiele zum ersten Mal Eliminator.

Der Variator, 15 Gamerscore; Fahre im Eliminator mit 10 verschiedenen Autos.

Lernprozess, 15 Gamerscore; Spiele 25 Mal Eliminator.

Eliminierungsprozess, 20 Gamerscore; Spiele 50 Mal Eliminator.

DU BIST DER ELIMINATOR, 20 Gamerscore; Gewinne 25 Kopf-an-Kopf-Rennen im Eliminator.

Abstauber, 20 Gamerscore; Sammle 100 Autolieferungen im Eliminator.

Erster Sieg, 10 Gamerscore; Gewinne ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Eliminator.

Geplündert, 20 Gamerscore; Sammle 5 Autolieferungen innerhalb eins Eliminator-Spiels ein.

Kopfgeldjäger, 15 Gamerscore; Gewinne 3 Kopf-an-Kopf-Rennen innerhalb eines Eliminator-Spiels.

Spitze der Nahrungskette, 20 Gamerscore; Fahr mit einem Stufe 10 Auto im Eliminator.

Letzter Überlebender, 25 Gamerscore; Gewinne einmal im Eliminator.

Kopf hoch, 20 Gamerscore; Gewinne ein Eliminator-Spiel, ohne eine Autolieferung zu erhalten.

Pazifist, 10 Gamerscore; Halte bis zum Finalen Showdown mit einem Stufe 1 Auto durch.

Außenseiter, 15 Gamerscore; Eliminiere ein Auto, das mindestens 5 Stufen über dir ist, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

Tyrann,15 Gamerscore; Eliminiere ein Auto, das mindestens 5 Stufen unter dir ist, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

Forza Horizon 4 Series 17 Updatenotes

Version Number:

PC: 1.377.172.2

Xbox: 1.377.172.0

New Features

The Eliminator

„The Eliminator“ brings battle royale to Forza Horizon 4, Up to 72 players face off in the open world of Britain within a set arena boundary, eliminating one another in head-to-head races to earn new upgrades and a chance to pick up rare Car Drops. Arena walls contract throughout the game, forcing players closer together until a final white-knuckle race among the survivors determines the winner.

Showcase Remix Redux – Nine & Three Quarters

It’s your chance to race a Ford Anglia against the Flying Scotsman once again. Even though it can’t actually fly, you’ll still need to get in some good jumps and jostle with the iconic train on a run in toward Edinburgh!

Showcase Remix Redux – Contest of Giants

Go toe-to-toe with Horizon’s hovercraft pilot once more! You’ll be driving the Chevrolet Colorado ZR2 during a spring downpour. Come hill or high water, prove once again that tradition is king! Complete the regular version of The Behemoth Showcase first to unlock the remixed version.

Cross-Platform Fixes

Fixed an issue where players were unable to post new rivals leaderboard scores.

Fixed an issue where players were unable to post scores to PR Stunt leaderboards with cars blacklisted from Rivals.,

Various stability and performance improvements.

PC Fixes

No PC-specific Fixes

Xbox Fixes

No Xbox-specific fixes

Quellen: Eigene Recherche, FullThrottleMedia, ForzaMotorsport.net

Bildquelle: Playground Games