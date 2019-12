Godfall Gameplay-Schnipsel zeigt erstes PlayStation 5 Gameplay

Vergangene Nacht wurden die The Game Awards 2019 verliehen. Während der Show gab es außerdem eine Reihe von Ankündigungen. Darunter das Spiel Godfall für PC und PlayStation 5. Während des Events wurde ein Ankündigungstrailer gezeigt, den ihr euch unten ansehen könnt. Nach der Show tauchte außerdem im Internet ein kurzer Gameplay-Schnipsel auf.

Auf den ersten Blick mag der relativ unspektakulär sein, da es wirklich nur ein kurzer Schnipsel ist. Viel seht ihr in dem Clip nicht. Trotzdem ist es ein Novum. Zum ersten Mal überhaupt dürfen wir einen Blick auf PlayStation 5 Gameplay werfen. Gleichzeitig sehen wir hier auch zum ersten Mal Gameplay von einem NextGen Launchspiel. Microsoft zeigte zwar bei den The Game Awards 2019 einen Senua’s Saga: Hellblade II Trailer, doch dabei handelt es sich um inengine Aufnahmen. Inengine bedeutet, dass das Bildmaterial von der Engine gerendert wurde. Dies kann via Echtzeitrendering passieren, aber auch vorgerenderte Szenen sind möglich. In jedem Fall handelt es sich nicht um Gameplay.

Das nun aufgetauchte kurze Godfall Video zeigt tatsächlich Gameplay. Leider in sehr mäßiger Qualität, da das Video eine geringe Auflösung hat und zudem stark komprimiert ist. Eine etwas bessere Version findet ihr hier. Die Bildqualität ist zwar nicht der Rede wert, doch sie lässt zumindest erahnen, was die nächste Konsolengeneration leisten kann. Die Spiegelungen auf dem Boden sehen trotz geringer Qualität schick aus.

Unten findet ihr den kurzen Godfall Gameplay-Schnipsel in weniger guter Qualität. So oder so wird es noch einmal spannend, wenn wir erstes Gameplay in hoher Qualität sehen dürfen. Anzumerken ist auch, dass Launchtitel üblicherweise nicht die technischen Möglichkeiten einer Konsole ausreizen. Derlei Spiele kommen erfahrungsgemäß erst später. Nichtsdestotrotz sind die Monate vor Launch einer neuen Konsole immer ziemlich spannend, findet ihr auch?

Brief gameplay snippet from #Godfall (PS5/PC). It’s technically your first look at a next-gen launch game in action. Better quality: https://t.co/Dl8glRtna4 pic.twitter.com/EwQob60zDm — Shinobi602 (@shinobi602) December 13, 2019



Quelle: Shinobi602

Bildquelle: Gearbox, Counterplay Games