Cadence of Hyrule: Octavos Ode Geschichte kostenlos

Für das Spiel Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda steht ein Update zur Verfügung. Dieses beinhaltet die neue Geschichte „Octavos Ode“. In der steht Bösewicht Octavo im Fokus, der seine Feinde mit einer goldenen Laute angreift. Erfahrt in Octavos Ode, warum er plant Hyrule zu unterwerfen.

Das neue Cadence of Hyrule Update implementiert außerdem den Labyrinth-Modus. Dort tretet ihr gegen die stärksten Gegner des Spiels an. Labyrinth-Modus und Octavos Ode stehen zur Verfügung, sobald ihr das Hauptspiel erfolgreich abgeschlossen habt.

Falls ihr Cadence of Hyrule nicht habt und einen Blick in das Spiel werfen möchtet, könnt ihr stattdessen die kostenlose Demo auf eure Nintendo Switch herunterladen und reinschnuppern.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo, Brace Yourself Games