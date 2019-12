Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Santa Claus im Owner Shop

Es bleibt weihnachtlich im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop. Nachdem Biscuit aus der Special Rubrik verschwunden ist, findet ihr dort nun das Santa Claus Set. Es bleibt bis zum 25. Dezember im Shop. Pro Swimswuit zahlt ihr 800.000 Zack Dollar oder 16 Premium Tickets. Der Setpreis liegt bei 144 Tickets.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Santa Claus

Santa Claus A: Misaki und Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus B: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus C:Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus D: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus E: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus F: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus G: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus H: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Santa Claus I: Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Zuletzt hat der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop die übliche Specials Rotation ignoriert. Sollte dies nach Weihnachten nicht mehr der Fall sein, erwartet uns ab kommenden Mittwoch Sea Anemone. Da das Set schon länger nicht mehr in Scarlet verfügbar war, dürften sich darüber so einige Spieler freuen.

Im Beitragsbild seht ihr Santa Claus A, getragen von Honoka.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Koei Tecmo