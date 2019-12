Death Stranding: Thriller Short Trailer

Sony hat einen weiteren Death Stranding Trailer veröffentlicht. Dieser trägt den Namen “Thriller Short” und kann wie gewohnt unten von euch angeschaut werden.

Death Stranding ist am 8. November für die PlayStation 4 erschienen. 2020 wird das Spiel auch für PC veröffentlicht. Der Spieler schlüpft in dem Spiel in die Rolle von Sam Porter Bridges und begibt sich auf eine lange Reise. Sein Ziel? Verbindungen knüpfen, in einer Welt, die vom Gestrandeten Tod deutlich gezeichnet ist. Die letzten Überreste der Menschheit sind zersplittert. Gelingt es Sam, Stränge zu knüpfen?

Quelle: Sony

Bildquelle: Sony, Kojima Productions