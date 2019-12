Epic Games Store 10 Euro Gutschein, kostenlose Spiele und Sale

Hohoho! Es weihnachtet im Epic Games Store. Epic schenkt euch einen 10 Euro Gutschein für den Store. Damit nicht genug. Beginnend ab heute erhaltet ihr 12 Tage lang kostenlose Spiele. Los geht es mit dem rundenbasierten Strategiespiel Into the Breach. Das Spiel stammt von den Faster Than Light Entwicklern und schickt euch gegen eine außerirdische Bedrohung in den Kampf.

So erhaltet ihr euren Epic Games 10 Euro Gutschein

Um euch den Gutschein zu sichern, müsst ihr euch im Epic GamesStore anmelden und die Aktionsseite besuchen. Dort könnt ihr den Epic Games Store 10 Euro Gutschein abrufen. Euer Gutschein gilt bis zum 20. Mai 2020, 07:59 Uhr MEZ. Er wird an der Kasse automatisch angewendet.

Kauft ihr während der Feiertagsangebote vom 19. Dezember bis zum 01. Januar im Store ein, erhaltet ihr für jeden Einkauf ab 14,99 Euro einen weiteren 10 Euro Gutschein. Ingamekäufe, DLCs, Vorbestellungen und Season Pässe zählen nicht.

12 Tage – 12 Spiele kostenlos im Epic Games Store

Beginnend ab heute erhaltet ihr täglich ein Spiel kostenlos im Epic Games Store. Jedes der Spiele ist für 24 Stunden kostenlos verfügbar. Solltet ihr über die Feiertage unterwegs sein, könnt ihr sie über einen mobilen Browser im Store abholen.

Feiertagsangebote 2019

Ebenfalls heute ist der Sale “Feiertagsangebote 2019” gestartet. Es winken bis zu 75 % Rabatt. Im Angebot sind unter anderem Borderlands 3 (38,99Euro), Star Wars Jedi: Fallen Order (49,79 Euro), Red Dead Redemption 2 (47,99 Euro), Metro Exodus (19,99 Euro), The Outer Worlds (44,99 Euro) und The Division 2 (14,99 Euro).

Quelle: Epic Games

Bildquelle: Epic Games