Forza Horizon 4 Update: Eliminator Balance und Fixes

Nachdem Playground Games schon kürzlich via Forza Horizon 4 Update einen Fehler im neuen Spielmodus Eliminator ausgemerzt hat, geht es später weiteren Bugs an den Kragen. In den nächsten Stunden soll ein neuer Patch ausgeliefert werden, der Fehler eliminiert. Außerdem gibt es eine Balanceänderung.

Aktuell steht das neue Forza Horizon 4 Update nicht zur Verfügung. Da Updates nicht immer nach Bereitstellung sofort an alle Spieler ausgeliefert werden, kann dies bei euch zu Problemen mit Features wie der Spielliste führen. Sollten Inhalte bei euch ausgegraut sein und nicht zur Verfügung stehen, dürfte der Patch raus sein. Ihr könnt dann über den Microsoft Store Updates abrufen und so die Installation vom Update anstoßen. Anschließend sollten auch alle Features wieder verfügbar sein.

Forza Horizon 4 Update vom 19. Dezember Patchnotes

Version Number

PC: 1.380.112.2

Xbox: 1.380.112.0

Eliminator Balance Changes

Significantly increased the damage to the players outside the Arena when it has shrunk to its final size.

Eliminator Fixes

Fixed an issue where players were unable to challenge other players to a Head-to-Head

Added the ability to reset your car position if stuck in a way which does not trigger the automatic reset If you find yourself stuck, hold accelerate, and you will be prompted to reset your car position

Fixed the issue with some Head-to-Head races having their finish line appear outside of the Arena

Fixed an issue with the post-race upgrade UI, where the D-pad icon was not appearing as intended

Fixed an issue where if one player was eliminated by the arena whilst in a Head-to-Head, both players would be eliminated.

Fixed an intermittent crash

Quelle: Forza Support

Bildquelle: Playground Games