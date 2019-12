Games with Gold Januar 2020 unter anderem mit Styx

Nur noch wenige Tage, dann endet das Jahr 2019. Zuvor steht aber noch Weihnachten auf dem Programm. In der Spielebranche wird es nun allmählich ruhiger, die Firmen verabschieden sich in ihren wohlverdienten Urlaub und ziehen die ein oder andere Ankündigung vor. Auch die Games with Gold Januar 2020 Spiele stehen schon jetzt fest.

Xbox One

Styx: Shards of Darkness, 01. bis 31. Januar 2020

Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Episode 1 – 5), 16. Januar 2020 bis 15. Februar 2020

Xbox 360

Tekken 6, 01. bis 15. Januar 2020

LEGO Star Wars II, 16. bis 31. Januar 2020

Die Xbox 360 Spiele könnt ihr natürlich wieder wie gewohnt auch auf einer Xbox One zocken, da diese abwärtskompatibel sind.

Quelle: Major Nelson

Bildquelle: Telltale Games