Red Dead Redemption 2: Winterliches Event in Red Dead Online

Hohoho, es wird weihnachtlich in Red Dead Redemption 2. Rockstar Games bringt Weihnachtsstimmung in den Onlinemodus Red Dead Online. Benefits und Geschenke selbstverständlich inklusive.

In Red Dead Online erwarten euch winterliches Wetter, festliche Showdown-Modi, festliche Dekorationen für Lager und Schwarzbrennerei und natürlich Geschenke. In den Saloons werden festliche Lieder auf dem Klavier gespielt. Dort könnt ihr euch aufwärmen, wenn ihr zuvor die winterlichen Grenzlande bereist habt.

Euch erwarten außerdem verschneite Versionen von Spoils of War, Up in Smoke und Overrun. Auf der PlayStation 4 gibt es noch exklusiv festliche Varianten von Gun Rush, Make it Count und Last Stand.

Alle Spieler die Red Dead Online zwischen dem 23. und 25. Dezember spielen, erhalten eine Geschenkkiste, mit folgendem Inhalt:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100x Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50x Süßigkeiten

10x guter Brandy

10x Spezial-Wundertonikum

20 hochexplosive Brandsätze

2 Bachpflaumen

2x Agarita

Via Vorteile gibt es zudem in der Zeit 50 % Rabatt auf eine Flinte oder einen Mantel.

An Spieler, die sich zwischen dem 13. Dezember und 06. Januar bei Red Dead Online einloggen verschenkt Rockstar Games zudem ein weites Paket mit folgendem Inhalt:

3000 Club-XP

200 RDO$ für den Start einer neuen Rolle

1 Ladung Vorräte (für Händler)

1 Waffenkomponente nach Wahl

1 Schatzkarte

1x Maische nachfüllen (für Schwarzbrenner)

30 % Rabatt auf einen Stall-Stellplatz

Logt ihr euch zwischen 31. Dezember und 06. Januar in Red Dead Online ein, erhaltet ihr 1.000 Erfahrungspunkte für jede der vier Spezialrollen (Schwarzbrenner, Kopfgeldjäger, Händler und Sammler).

Bis 06. Januar gibt es außerdem den Schlachttisch fünf Goldbarren günstiger, 25 % Rabatt beim Kauf von mittelgroßem Lieferwagen, Schofield-Revolver (Kopfgeldjäger-Variante) und Lancaster-Repetiergewehr (Sammler-Variante).

Als Sammler könnt ihr in Red Dead Online zwischen 24. und 30. Dezember die Festmahl-Sammlung an Madam Nazar liefern. Dafür müsst ihr ihr Gänse-Ei, Cognac und fettes Vogelfleisch mit Thymian liefern. Vom 31. Dezember bis 06. Januar gilt es für die Neujahr-Sammlung die Karte Ass der Stäbe, Scotch und Platin-Taschenuhr zu liefern.

Solltet ihr Twitch Prime Mitglieds sein, erhaltet ihr die Sammlertasche und die „Poliertes Kupfer“-Verbesserung für eure Destille kostenlos.

Quelle: Rockstar Games

Bildquelle: Rockstar Games